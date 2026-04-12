Σε μια εκλογική αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ήδη ιστορική, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και του κόμματος Tisza, Πέτερ Μάγιαρ, αναδείχθηκε νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, βάζοντας τέλος σε 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Το βράδυ της 12ης Απριλίου, ο 45χρονος πολιτικός, που θεωρούνταν φαβορί της εκλογικής μάχης, ευχαρίστησε τους 3,3 εκατομμύρια πολίτες που στήριξαν το κόμμα του, κάνοντας λόγο για «μια πιο ανθρώπινη Ουγγαρία για κάθε πολίτη».

Μάγιαρ: «Πετύχαμε μια ιστορική νίκη»

Στην ομιλία του υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα ήρθε παρά τα «εμπόδια» που, όπως είπε, είχαν στηθεί υπέρ της κυβέρνησης Fidesz, κάνοντας λόγο για «τυραννία» που ξεπεράστηκε. «Είπαμε όχι στον φόβο, όχι στην προδοσία, όχι στην αποστασία. Ξεκινήσαμε λίγοι, σαν Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ, και με τη δύναμη της αγάπης πετύχαμε μια ιστορική νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ουγγαρία επιθυμεί να επιστρέψει σε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα ενότητας προς όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως πολιτικής επιλογής.

Το κόμμα του Μάγιαρ εξασφαλίζει πλειοψηφία δύο τρίτων στο ουγγρικό κοινοβούλιο

Σύμφωνα με τα σχεδόν πλήρη αποτελέσματα (97,35%), το κόμμα Tisza εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων, με 138 έδρες στο κοινοβούλιο των 199 εδρών και ποσοστό 53,6%. Το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν περιορίζεται σε 55 έδρες με 37,8%.

Όρμπαν: «οδυνηρό αλλά σαφές αποτέλεσμα – Δεν τα παρατάμε»

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του, κάνοντας λόγο για «οδυνηρό αλλά σαφές αποτέλεσμα». Σε δήλωσή του προς τους υποστηρικτές του ανέφερε ότι «δεν έχουμε πλέον το βάρος της διακυβέρνησης, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας».

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός ευχαρίστησε περίπου 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους του Fidesz, τονίζοντας πως «ποτέ δεν τα παρατάμε» και ότι «οι μέρες που έρχονται είναι για να γιατρέψουμε τις πληγές μας».

Η εκλογική ανατροπή στην Ουγγαρία σηματοδοτεί το τέλος μιας πολιτικής εποχής και την έναρξη μιας νέας περιόδου με έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.