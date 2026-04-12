Με καταμετρημένο περίπου το 20% των ψήφων στις ουγγρικές εκλογές, η αντιπολίτευση του Πέτερ Μαγιάρ (Tisza) προηγείται με ποσοστά κοντά στο 50–52%, έναντι 38–40% του κυβερνώντος Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν.

Σε επίπεδο εδρών, η πρώτη εκτίμηση δίνει στην αντιπολίτευση περίπου 110–120 έδρες, ενώ το κόμμα του Όρμπαν κινείται στις 70–80 έδρες, με τα μικρότερα κόμματα να συγκεντρώνουν τις υπόλοιπες.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει προσωρινή, καθώς το ποσοστό ενσωμάτωσης είναι ακόμη χαμηλό και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό.

Οι αγροτικές περιοχές, όπου παραδοσιακά υπερέχει ο Όρμπαν, ενσωματώνονται πιο αργά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των Ούγγρων ψηφοφόρων ήταν μαζική καθώς λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες είχε ψηφίσει το 77,80% των εκλογέων, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Μολονότι ασφαλή συμπεράσματα ακόμα δεν μπορούν να βγουν, σύμφωνα με το Reuters, είναι πιθανό ο Βίκτορ Όρμπαν να βρεθεί αντιμέτωπος με το φάσμα της εκλογικής ήττας, μετά από 16 χρόνια πολιτικής κυριαρχίας