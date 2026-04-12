O Πέτερ Μάγιαρ εκθρόνισε μετά από 16 χρόνια στην εξουσία τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κέρδισε με καταμετρημένο πάνω από το 47% των ψήφων 136 έδρες σε σύνολο 199, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη του.

Παράλληλα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει 56 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Europe Elects.

Παραδέχθηκε την ήττα του ο Όρμπαν

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αναγνώρισε την ήττα του στις σημερινές βουλευτικές εκλογές με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»

Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

Με καταμετρημένο περίπου το 45% των ψήφων στις ουγγρικές εκλογές, η αντιπολίτευση του Πέτερ Μάγιαρ (Tisza) δείχνει να προηγείται ξεκάθαρα με ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 48–50%, ενώ το κυβερνών Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν ακολουθεί με περίπου 42–44%. Τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα κινούνται συνολικά γύρω στο 5–7%.

Σε επίπεδο εδρών, η πρώτη εκτίμηση δίνει στην αντιπολίτευση περίπου 130–135 έδρες, έναντι 55–60 εδρών για το Fidesz, ενώ οι υπόλοιπες κατευθύνονται σε μικρότερους σχηματισμούς, σε κοινοβούλιο 199 εδρών.