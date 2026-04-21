Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία».

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, με την αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν παραμένει.

Το τελεσίγραφο εκπνέει «το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, χαρακτηρίζοντας «πολύ απίθανη» την παράταση της ανακωχής. Θα τερματιστεί, στη θεωρία, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ώρα Τεχεράνης.

«Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε απειλούμενοι και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, προετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», αντέταξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μέσω X.

Το Ιράν δεν έχει «σε αυτό το στάδιο» προγραμματίσει τίποτε «για τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων», «δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση για το ζήτημα αυτό», δήλωνε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη, εκφράζοντας τις αμφιβολίες της κυβέρνησής του για τη «σοβαρότητα» της Ουάσιγκτον.