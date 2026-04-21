Σύμβουλος του επικεφαλής των ιρανικών διαπραγματεύσεων, Γκαλίμπαφ, δήλωσε ότι η παράταση της εκεχειρίας που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ «στερείται λογικής» και αποτελεί «κίνηση για να κερδηθεί χρόνος ενόψει αιφνιδιαστικού πλήγματος», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Ο σύμβουλος του Γκαλίμπαφ, Μοχαμαντί, απορρίπτει την παράταση της εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι «δεν σημαίνει τίποτα» και ότι η πλευρά που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση δεν μπορεί να επιβάλλει όρους.

Όπως αναφέρει, η διατήρηση της πολιορκίας ισοδυναμεί με συνέχιση των βομβαρδισμών και πρέπει να απαντηθεί με στρατιωτικά μέσα.

Ο Μοχαμαντί χαρακτηρίζει την παράταση «προσπάθεια για να κερδίσει χρόνο για αιφνιδιαστικό πλήγμα», προσθέτοντας ότι «έχει έρθει η ώρα το Ιράν να αναλάβει την πρωτοβουλία».

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο TASNIM, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, αναφέρει ότι το Ιράν δεν έχει αποδεχθεί την εκεχειρία που πρότεινε ο Τραμπ και ότι επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα.