Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα εντείνει την πολιτική της «μέγιστης πίεσης», με στόχο να «περιορίσει συστηματικά» τη δυνατότητα του Ιράν να παράγει, να μεταφέρει και να επαναπατρίζει κεφάλαια, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το αμερικανικό ναυτικό θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο ίδιος υπογράμμισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο περιορισμός του θαλάσσιου εμπορίου του Ιράν στοχεύει άμεσα τις κύριες πηγές εσόδων του καθεστώτος».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι «οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο διευκολύνει αυτές τις ροές —μέσω παράνομων εμπορικών και χρηματοοικονομικών δικτύων— κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με κυρώσεις των ΗΠΑ», προσθέτοντας καταληκτικά: «Συνεχίζουμε να παγώνουμε τα κεφάλαια που έχουν κλαπεί από τη διεφθαρμένη ηγεσία εκ μέρους του λαού του Ιράν».