Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν την Παρασκευή να απομακρύνουν από το Ομάν το προσωπικό της πρεσβείας που δεν είναι απολύτως απαραίτητο, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, λόγω των αυξημένων κινδύνων που σχετίζονται με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσιοποίησε επικαιροποιημένη οδηγία προς αυτό κάνοντας λόγο περί «απειλής που εγείρεται» από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και τους πυραύλους που εξαπολύει ο ιρανικός στρατός καθώς και για μεγάλα προβλήματα «στην αεροπορική κίνηση».

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πλήγματος drone στο βόρειο Ομάν, μετέδωσε χθες Παρασκευή κρατικό μέσο ενημέρωσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων σε γειτονικά κράτη.