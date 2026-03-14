Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν «κάθε στρατιωτικό στόχο» στο ιρανικό νησί Χαργκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου πλάνα από τα σημερινά πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ, στον βόρειο Περσικό Κόλπο, το οποίο λειτουργεί ως βασικός κόμβος για την εξαγωγή έως και του 90% των πετρελαϊκών προϊόντων του Ιράν.

Στο βίντεο διακρίνονται επιθέσεις σε αεροπορική βάση, μεταξύ των οποίων πλήγματα που άφησαν κρατήρες στον διάδρομο προσγείωσης, καθώς και σε αρκετές ακόμη εγκαταστάσεις, οι οποίες πιθανότατα περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων που χρησιμοποιούνται από το Ισλαμικό Σώμα Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά κάθε στρατιωτικό στόχο στη σπουδαιότερη περιοχή του Ιράν, το νησί Χαργκ».

Στην ίδια ανάρτηση σημείωσε ότι «για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί».

Η απάντηση του Ιράν

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επίθεση στις πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές του Ιράν θα οδηγήσει σε επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε πετρελαϊκές εταιρείες που συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Που είναι το νησί και γιατί είναι τόσο σημαντικό

Το νησί Χαργκ είναι μια μικρή κοραλλιογενής νησίδα στον βόρειο Περσικό Κόλπο, περίπου 26 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν και σχεδόν 483 χιλιόμετρα βόρεια από τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου που το Ιράν έχει κλείσει.

Το Χαργκ αποτελεί τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου, καθώς εκτιμάται ότι από εκεί διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας. Οι εγκαταστάσεις του έχουν τη δυνατότητα να φορτώνουν περίπου επτά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και να εξυπηρετούν έως και δέκα υπερδεξαμενόπλοια ταυτόχρονα.

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου κατευθύνεται προς την Κίνα, αποφέροντας στο ιρανικό καθεστώς σημαντικά έσοδα που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση οργανώσεων όπως οι Φρουροί της Επανάστασης.

Παρά τον πόλεμο, οι δραστηριότητες στο νησί Χαργκ συνεχίζονταν, ενώ δορυφορικές εικόνες της εταιρείας TankerTrackers έδειχναν ότι ακόμη και την Τετάρτη αρκετά δεξαμενόπλοια φόρτωναν πετρέλαιο στο σημείο.

Έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν ακόμη και χερσαία επέμβαση για την κατάληψη του νησιού, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στόχευσαν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί και όχι τις ενεργειακές υποδομές. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν συνεχιστεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ξεκαθάρισε σε δήλωσή του την Πέμπτη ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά.