Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τη χερσαία του επιχείρηση στον Λίβανο, με στόχο να ελέγξει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ισραηλινή χερσαία εισβολή στον βόρειο γείτονά του από το 2006, μετατρέποντας τον Λίβανο σε επίκεντρο του κλιμακούμενου πολέμου με το Ιράν.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios, αναφερόμενος στις εκτεταμένες καταστροφές κτιρίων που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για την αποθήκευση όπλων και την εκτόξευση επιθέσεων.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η νέα κλιμάκωση, πυροδοτούμενη από τις ρουκέτες της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει μια μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά παράλληλα πιέζει για περιορισμό των ζημιών στις κρατικές υποδομές του Λιβάνου και προωθεί απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για συμφωνία μετά τον πόλεμο.

Μέχρι πρόσφατα, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπαθούσε να περιορίσει την ένταση στο Λίβανο για να παραμείνει επικεντρωμένη στη σύγκρουση με το Ιράν. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερους από 200 πυραύλους σε συντονισμένη επίθεση με το Ιράν, το οποίο εκτόξευσε δεκάδες ακόμη.

«Πριν από αυτή την επίθεση ήμασταν έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Μετά από αυτή, δεν υπάρχει επιστροφή από μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο ισραηλινός στρατός Ισραελ Ντιφενς Φορσες διατηρεί ήδη τρεις τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες μεραρχίες στα σύνορα με τον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ενώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έγιναν περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε αποστολή επιπλέον δυνάμεων και κινητοποίηση εφέδρων ενόψει πιθανής μεγάλης επιχείρησης.

Στόχος, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, είναι η κατάληψη εδαφών, η απομάκρυνση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ βορειότερα από τα σύνορα και η καταστροφή στρατιωτικών θέσεων και αποθηκών όπλων σε χωριά της περιοχής.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες της λιβανικής κυβέρνησης απέτυχαν να διασφαλίσουν την κυριαρχία της χώρας ή να προστατεύσουν τους πολίτες, και προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει άλλη λύση παρά η αντίσταση».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, για πρώτη φορά βορειότερα του ποταμού Λιτάνι, καθώς και στα προάστια της Βηρυτού που αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ. Περίπου 800.000 άμαχοι έχουν εκτοπιστεί και τουλάχιστον 773 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πολλοί από αυτούς πολίτες.

Η Ουάσινγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να μην πλήξει το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού και άλλες βασικές κρατικές υποδομές. Το Ισραήλ φέρεται να συμφώνησε να μην στοχοποιήσει το αεροδρόμιο, χωρίς να δεσμευτεί πλήρως για άλλες εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν γέφυρα στο νότιο Λίβανο, που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για μεταφορά δυνάμεων και όπλων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανέθεσε στον πρώην υπουργό Ρον Ντέρμερ τη διαχείριση του «λιβανικού φακέλου» κατά τη διάρκεια του πολέμου και τον συντονισμό με την Ουάσινγκτον. Από την αμερικανική πλευρά, το ζήτημα χειρίζεται ο σύμβουλος του Τραμπ Μασάντ Μπουλός, που έχει επαφές με Ισραηλινούς, Λιβανέζους και Άραβες αξιωματούχους για την προώθηση απευθείας συνομιλιών.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει μέσω αυτών των συνομιλιών να θέσει τα θεμέλια για μια ευρύτερη συμφωνία που θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σε εξέλιξη από το 1948.