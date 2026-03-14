Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «αξιολύπητες» και τις κατηγόρησε ότι «ικετεύουν τον κόσμο» να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο.

Την Παρασκευή η Αμερική ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο (οι οποίες είχαν επιβληθεί για να περιορίσουν τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία), σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι αυξανόμενες τιμές.

Η ανάρτηση του Άμπας Αραγκτσί περιλάμβανε το πρωτοσέλιδο της Παρασκευής της Financial Times, που ανέφερε ότι η Ρωσία θα κερδίζει 150 εκατ. δολάρια ημερησίως μετά την κίνηση των ΗΠΑ.

Ο ανταποκριτής του Sky στη Μόσχα, Ίβορ Μπένετ, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θα χαρεί με την εξέλιξη, καθώς της δίνει μια μηνιαία εισροή μετρητών, αλλά και μια διπλωματική νίκη.

«Ήδη βλέπουμε ότι οι εμπορικές συναλλαγές έχουν ξεκινήσει. Η Ταϊλάνδη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να αγοράσει το πετρέλαιο», ανέφερε ο Μπένετ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι η κίνηση των ΗΠΑ ήταν «λάθος».