Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «αξιολύπητες» και τις κατηγόρησε ότι «ικετεύουν τον κόσμο» να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο.

Την Παρασκευή η Αμερική ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο (οι οποίες είχαν επιβληθεί για να περιορίσουν τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία), σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι αυξανόμενες τιμές.

Η ανάρτηση του Άμπας Αραγκτσί περιλάμβανε το πρωτοσέλιδο της Παρασκευής της Financial Times, που ανέφερε ότι η Ρωσία θα κερδίζει 150 εκατ. δολάρια ημερησίως μετά την κίνηση των ΗΠΑ.

The U.S. spent months on bullying India into ending oil imports from Russia. After two weeks of war with Iran, White House is now begging the world—incl India—to buy Russian crude.



Europe thought backing illegal war on Iran would win U.S. support against Russia.



Pathetic. pic.twitter.com/fbkrXpXa9P — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 13, 2026

Ο ανταποκριτής του Sky στη Μόσχα, Ίβορ Μπένετ, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θα χαρεί με την εξέλιξη, καθώς της δίνει μια μηνιαία εισροή μετρητών, αλλά και μια διπλωματική νίκη.

«Ήδη βλέπουμε ότι οι εμπορικές συναλλαγές έχουν ξεκινήσει. Η Ταϊλάνδη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να αγοράσει το πετρέλαιο», ανέφερε ο Μπένετ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι η κίνηση των ΗΠΑ ήταν «λάθος».