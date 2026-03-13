Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στα ημιτελικά της Volley League των ανδρών. Οι «πράσινοι» στο κατάμεστο κλειστό του Μετς νίκησαν με 3-1 σετ τον Ολυμπιακό και έκαναν το 1-0 στην σειρά.

Με εξαίρεση το πρώτο σετ που ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και το πήρε με 25-16, στην συνέχεια το παιχνίδι ήταν υψηλού επιπέδου, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει σε 1-1 με 21-25.

Οι «πράσινοι» ωστόσο συνέχισαν να είναι ανώτεροι πήραν το τριτο σετ με 25-20, ενώ το τεταρτο σετ κρίθηκε για τους γηπεδούχους στις λεπτομέρειες, το οποίο κατέκτησαν με 28-26.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη καθώς μεσολαβεί το Final 4 του Κυπέλλου.

Τα σετ: 25-16, 21-25, 25-20, 28-26.