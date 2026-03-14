Για την πορεία της ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου και την προετοιμασία της 90ής ΔΕΘ ενημέρωσε τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα η Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΕΘ-HELEXPO, προχωρώντας στη συγκρότησή της σε σώμα. Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του προέδρου του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννη Μασούτη, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής.

Αναπληρώτρια πρόεδρος ορίστηκε η πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Λουκία Σαράντη, ενώ γραμματέας της Επιτροπής ο κ. Γιώργος Γονιάδης.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει τετραετή, ανανεώσιμη θητεία και άμισθη συμμετοχή, απαρτίζεται από τους επικεφαλής των κορυφαίων παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν:

Λουκία Σαράντη, πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Συμεών Διαμαντίδης, πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

Ιωάννης Μασούτης, πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ)

Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)

Παντελής Φιλιππίδης, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ)

Αλέξανδρος Θάνος, εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Η ανάπλαση

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, καλωσόρισε τα μέλη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργούς συμβολής τους στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας.

Παράλληλα, ενημέρωσε τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την πορεία του έργου ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου, τονίζοντας ότι η προετοιμασία προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την προκήρυξη του διαγωνισμού μέσα στο καλοκαίρι και την έναρξη υλοποίησης του έργου στις αρχές του επόμενου έτους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ενίσχυση του εκθεσιακού χαρακτήρα της Γενικής Έκθεσης του Σεπτεμβρίου, με στόχο την αναβάθμιση του περιεχομένου της και την επανασύνδεσή της με το ιστορικό της DNA ως κορυφαίας πλατφόρμας καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.

Ειδική μνεία έγινε στην επερχόμενη 90ή ΔΕΘ, με τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία, η οποία αναμένεται να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο προσέλκυσης τεχνολογίας και διεθνών συνεργασιών.

Ο νέος πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Μασούτης, σημείωσε από την πλευρά του ότι η επιχειρηματική κοινότητα της πόλης στηρίζει ενεργά τη ΔΕΘ-HELEXPO και τη νέα της διοίκηση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η συνεργασία και η ενότητα όλων των παραγωγικών φορέων μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της Έκθεσης και της ευρύτερης αναπτυξιακής της προοπτικής.