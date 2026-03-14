Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε νωρίς το πρωί την ανατολική περιοχή της Βαγδάτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, μόλις λίγες ώρες μετά την επίθεση κατά ισχυρής ιρακινής ένοπλης οργάνωσης που πρόσκειται στο Ιράν, με απολογισμό τουλάχιστον έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Κάτοικοι στη συνοικία Ζαγιούνα είπαν στο ότι ένιωσαν το σπίτι τους να σείεται όταν έγινε έκρηξη, λίγες ώρες μετά το πλήγμα που είχε στο στόχαστρο τις Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ

Ένα αεροπορικό πλήγμα έπληξε ένα όχημα στην ιρακινή πρωτεύουσα Βαγδάτη το Σάββατο, σκοτώνοντας ένα μέλος ομάδας υποστηριζόμενης από το Ιράν, όπως δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο AFP.

Baghdad, Iraq – An explosion has been reported in the vicinity of Al-Nahrain south of the capital city. A truck was apparently targeted – Local sources

«Ένα μέλος των Ταξιαρχιών al-Σααμπί σκοτώθηκε», ανέφερε μία από τις πηγές ασφαλείας, αναφερόμενη στην πρώην παραστρατιωτική ομάδα που πλέον έχει ενταχθεί στον τακτικό στρατό και περιλαμβάνει επίσης ταξιαρχίες από ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν.

Ένας αξιωματούχος των Ταξιαρχιών al-Σααμπί δήλωσε στο AFP ότι από το πλήγμα σκοτώθηκε ένα άτομο, προσθέτοντας ότι το θύμα ήταν μέλος της ισχυρής υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Κατάεμπ Χεζμπολάχ..