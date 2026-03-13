Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε μια μητέρα που σκότωσε το δύο μηνών μωρό της ύστερα από βίαιη επίθεση μέσα στο σπίτι τους στο Μπλακ Κάντρι της Βρετανίας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η 31χρονη Ζάρα Αρσάλαν, γνωστή και ως Σαραντίπ Ταλβάντι, κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της κόρης της, Χαρλίν Μπέινς, στις 23 Ιουλίου 2020. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η γυναίκα κούνησε βίαια το βρέφος και στη συνέχεια χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι του στο πάτωμα σε μία «ξαφνική κρίση οργής» επειδή το μωρό δεν σταματούσε να κλαίει.

Η επίθεση διήρκεσε λίγα δευτερόλεπτα αλλά προκάλεσε «καταστροφικά τραύματα», μεταξύ των οποίων κάταγμα στο κρανίο και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Το μωρό πέθανε την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι το παιδί είχε επίσης πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων κάταγμα κλείδας, κάταγμα στο αριστερό πόδι και τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη. Οι γιατροί κατέθεσαν ότι η Χαρλίν είχε κρατηθεί «πολύ σφιχτά και βίαια», προκαλώντας έντονες κινήσεις στο κεφάλι και τον αυχένα, κάτι που βρίσκεται «πολύ πέρα από τα όρια φυσιολογικού χειρισμού ενός βρέφους».

Mother, 31, who banged her baby's head repeatedly on the floor in 'sudden fit of rage' is jailed for murder https://t.co/TkCUQK9DeZ — Daily Mail (@DailyMail) March 12, 2026

Ο δικαστής Κάβαναγκ, ανακοινώνοντας την ποινή στο δικαστήριο του Κόβεντρι, δήλωσε ότι η μικρή Χαρλίν «θα έπρεπε να είχε μπροστά της μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή». Τόνισε ότι η βία που ασκήθηκε ήταν εξαιρετικά σκληρή και ότι κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα τόσο μικρό παιδί χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος θανάτου.

Η Αρσάλαν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο χρόνο έκτισης ποινής τα 19 χρόνια. Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι η γυναίκα ζούσε στο Γουέστ Μπρόμιτς, κοντά στο Μπέρμιγχαμ, μαζί με το μωρό και τον πατέρα του παιδιού, Τζατίντερ Μπέινς, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2022. Η σχέση του ζευγαριού είχε γίνει «ταραχώδης» τις εβδομάδες πριν από τον θάνατο της Χαρλίν.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του βρέφους, το παιδί είχε υποστεί κάταγμα στα πλευρά που αποδόθηκε σε «σκληρό χειρισμό» από τη μητέρα του κατά τη διάρκεια άλλης κρίσης θυμού.

Παρά τα στοιχεία, η Αρσάλαν έδωσε στην αστυνομία αντικρουόμενες εξηγήσεις. Αρχικά υποστήριξε ότι το μωρό γλίστρησε από τα χέρια της και έπεσε στο πάτωμα ενώ το άλλαζε. Αργότερα, όταν ανακρίθηκε ξανά το 2022, μετά την αυτοκτονία του Τζατίντερ Μπέινς, ισχυρίστηκε ότι εκείνος είχε επιτεθεί τόσο σε εκείνη όσο και στο παιδί.

Ο δικαστής χαρακτήρισε αυτή την εκδοχή «ψευδή αφήγηση» που δημιουργήθηκε για να μεταφερθεί η ευθύνη στον πατέρα. Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Μπέινς είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

Η Αρσάλαν ήταν 25 ετών όταν πέθανε η κόρη της και δεν είχε προηγούμενες καταδίκες.