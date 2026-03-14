Επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε ιρακινός ανώτερος αξιωματικός, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.

Η επίθεση ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας -δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν- που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.