Φορώντας χειροπέδες και φόρμα φυλακισμένου μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο -με ελικόπτερο και θωρακισμένο όχημα- στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου μαζί με τη σύζυγό του, βρέθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή.

«Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας μαζί με τη σύζυγό μου και θα τοποθετηθώ αναφορικά με τις κατηγορίες μόλις τις διαβάσω αναλυτικά – προσεκτικά – μόνος μου», είπε ο Μαδούρο στο δικαστήριο.

«Θεωρώ ότι είμαι αιχμάλωτος πολέμου, είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας», πρόσθεσε στη συνέχεια. Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, δήλωσε επίσης αθώα.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν είπε στο ζεύγος ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν το προξενείο της Βενεζουέλας για τη σύλληψή τους και όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 17 Μαρτίου.

Για δεύτερη φορά, ο Μαδούρο ερωτήθηκε για την δήλωση μη ενοχής του και είπε: «Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος για τίποτα από όσα αναφέρονται εδώ. Είμαι ένας καθώς πρέπει άνθρωπος».

Αμέσως μετά τον 63χρονο Μαδούρο, αθώα στις κατηγορίες δήλωσε και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία τόνισε «είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας».

Στις 17 Μαρτίου η επόμενη δικάσιμος

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι συμφώνησαν να παραμείνουν προς το παρόν κρατούμενοι, με τους δικηγόρους τους να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μελλοντικά να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

«Είναι δουλειά μου να διασφαλίσω ότι πρόκειται για μια δίκαιη δίκη», είχε τονίσει στην αρχή της διαδικασίας ο Χέλερσταϊν, «Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό σκοπεύω να κάνω».

Ο δικαστής Χέλερσταϊν ανέφερε στο ζεύγος ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν το προξενείο της Βενεζουέλας για τη σύλληψή τους και όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 17 Μαρτίου.

Γονάτισε κατά τη μεταγωγή

Το γύρο του διαδικτύου έκανε ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή της μεταγωγής του Μαδούρο. Ένοπλοι αστυνομικοί τον βάζουν με χειροπέδες μέσα σε ένα όχημα και τότε ένας αστυνομικός τον αναγκάζει να γονατίσει.

Το βίντεο έχει γίνει viral, με ορισμένους χρήστες να αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση προβλέπεται στο πρωτόκολλο και πως έγινε για λόγους ασφαλείας, παρά για διαπόμπευση του Βενεζουελάνου που συνελήφθη.

Στο Καράκας, χιλιάδες υποστηρικτές του αρχηγού του κράτους διαδήλωσαν κατόπιν προτροπής της εξουσίας.

Από την άλλη η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα και να τη μετατρέψει στο «ενεργειακό κέντρο» της αμερικανικής ηπείρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Η κ. Ματσάδο είναι γνωστή για τις θέσεις της υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο «ευχαρίστησε» για την επιχείρηση στο Καράκας το Σάββατο, όμως ο αμερικανός πρόεδρος είπε την ίδια ημέρα πως η ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν έχει «ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» που απαιτείται για να κυβερνήσει.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζεται «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Του προσάπτεται ακόμη ότι συμμάχησε με «τρομοκρατικά» κινήματα ανταρτών και καρτέλ «για να παραδοθούν τόνοι κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Διεθνείς επικρίσεις

Η Ντέλσι Ροδρίγκες, που ορκίστηκε και επίσημα χθες προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, εξέφρασε τη βούλησή της να επιδιώξει «συνεργασία», στο πλαίσιο σχέσης «που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό (…)», θα βασίζεται στις αρχές της «κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης».

Η μέχρι χθες αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο φάνηκε έτσι να κάνει άνοιγμα στον Ντόναλντ Τραμπ — που την προειδοποίησε ότι «αν δεν κάνει αυτό που πρέπει», θα έχει χειρότερη τύχη από αυτήν του ανατραπέντος προέδρου.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον τάχθηκε χθες υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στη Βενεζουέλα «σύντομα».

Ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα μέσα τις επόμενες τριάντα ημέρες, κρίνοντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC News ότι η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα «να ξαναβάλει τη χώρα στα πόδια της».

Πολλές χώρες αμφισβητούν τη νομιμότητα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που παρουσιάστηκε από την Ουάσιγκτον ως «αστυνομική επιχείρηση».

Παρότι διατείνεται πως δεν θέλει να εμπλακεί στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών, όπως έκαναν οι ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν τα χρόνια του 2000, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές το ενδιαφέρον του για τα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στην υφήλιο.