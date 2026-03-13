Η Σμύρνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις νερού στην πρόσφατη ιστορία της, καθώς η πολυετής ξηρασία, η άνοδος της θερμοκρασίας και η υπεράντληση υπόγειων υδάτων δοκιμάζουν τα όρια των αποθεμάτων της πόλης και της ευρύτερης δυτικής Τουρκίας.

Η Τουρκία βιώνει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών, με τα φράγματα που τροφοδοτούν μεγάλες πόλεις όπως η Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη να βρίσκονται σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Στη Σμύρνη, το φράγμα Ταχταλί, που συνήθως καλύπτει σχεδόν το μισό της υδροδότησης, έπεσε κάτω από 1% στα τέλη του 2025, προτού οι χειμωνιάτικες βροχές το ανεβάσουν περίπου στο 40%, μια ανάσα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν προσωρινή. Παρά την ενίσχυση των αποθεμάτων, το 2026 βρίσκει τη χώρα με συσσωρευμένο «έλλειμμα νερού» δύο ετών, ένα διαρθρωτικό κενό που, όπως προειδοποιούν ειδικοί, δεν καλύπτεται με μερικούς μήνες έντονων βροχοπτώσεων.

Σμύρνη: Νυχτερινές διακοπές, κρυφή εξάρτηση από τα υπόγεια νερά

Μπροστά στον κίνδυνο άμεσων ελλείψεων, ο δήμος Σμύρνης προχώρησε από τον Σεπτέμβριο σε νυχτερινές διακοπές υδροδότησης, από τις 23:00 έως τις 05:00, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης.

Ωστόσο, όσο τα επίπεδα στα φράγματα κατέβαιναν, το νερό συνέχισε να τρέχει κανονικά σε πολλά σπίτια και επιχειρήσεις: η πόλη άνοιξε την «κρυφή δεξαμενή» της, τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα, αντλώντας νερό από μεγάλα βάθη για να κρατήσει τις βρύσες ανοιχτές. Ο Αμερικανός υδρολόγος Τζον Σέλκερ προειδοποιεί ότι η υπερεκμετάλλευση αυτών των φυσικών «λογαριασμών αποταμίευσης» νερού οδηγεί σε σταθερή πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και, σε βάθος δεκαετιών, σε πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων.

Η καθημερινότητα: από τον φούρνο μέχρι το χωράφι

Στο κέντρο της Σμύρνης, σε έναν μικρό φούρνο στην Πούντα της Σμύρνης, το φρέσκο σιμίτι, το κλασικό σουσαμένιο κουλούρι που διαφέρει από το ελληνικό γιατί περιέχει πετιμέζι, συμβολίζει μια καθημερινότητα που βασίζεται στο νερό: από τη ζύμη και το πλύσιμο σκευών, μέχρι τις αμέτρητες κούπες τσάι. Ακόμη και εκεί, όμως, η αίσθηση ασφάλειας κλονίζεται· για πρώτη φορά, οι ιδιοκτήτες γεμίζουν εφεδρικές δεξαμενές, φοβούμενοι ότι κάποια μέρα το νερό μπορεί απλώς να κοπεί χωρίς προειδοποίηση.

Λίγο βορειότερα, στην αγροτική περιοχή της Μενεμένης, η κρίση αποτυπώνεται στα χωράφια: τα κανάλια άρδευσης που τροφοδοτούνταν από τα τοπικά φράγματα έχουν στερέψει και πολλοί παραγωγοί στράφηκαν σε γεωτρήσεις, πληρώνοντας ολοένα και υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος για να αντλήσουν νερό από μεγαλύτερα βάθη. Μια νεαρή αγρότισσα περιγράφει πώς γειτονικές γεωτρήσεις έχουν ήδη «στεγνώσει», αναγκάζοντας κάποιους να εγκαταλείψουν τα κτήματά τους και να αναζητήσουν άλλο επάγγελμα, η ίδια ετοιμάζεται να αφήσει τη γη της οικογένειας για να σπουδάσει νοσηλευτική.

Το ρίσκο των λύσεων ανάγκης

Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τζεμίλ Τούγκαϊ, έβαλε τέλος στις νυχτερινές διακοπές στις 6 Φεβρουαρίου, επικαλούμενος τη βελτίωση των αποθεμάτων στα φράγματα. Ταυτόχρονα, όμως, παραδέχεται ότι η πόλη χρειάζεται νέες πηγές, προωθώντας αμφιλεγόμενες αλλά ενδεικτικές της απελπισίας λύσεις, όπως η «σπορά νεφών» για τεχνητή βροχή και η αδειοδότηση τριών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τέτοιες τεχνολογίες έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος και δεν αντιμετωπίζουν την καρδιά του προβλήματος: ένα κλίμα που γίνεται θερμότερο και ξηρότερο και μια οικονομία, κυρίως ο αγροτικός τομέας, που καταναλώνει περίπου το 90% των υπόγειων υδάτων.

Προειδοποίηση για το μέλλον

Κλιματολόγοι επισημαίνουν ότι, με βάση τα δεδομένα της τελευταίας εκατονταετίας, η θερμοκρασία στην περιοχή της Σμύρνης αναμένεται να αυξηθεί και οι βροχοπτώσεις να μειωθούν, ακυρώνοντας τις «βεβαιότητες» πάνω στις οποίες σχεδιάστηκαν τα σημερινά υδροδοτικά έργα. Το καλοκαίρι του 2025, με μέσες θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου επί μήνες, θεωρείται από πολλούς ως προειδοποίηση για ένα νέο κλιματικό καθεστώς που θα κάνει τις ξηρασίες συχνότερες και πιο παρατεταμένες. Ο Τζον Σέλκερ εκτιμά ότι η χρήση υπόγειου νερού για άρδευση θα αναγκαστεί να σταματήσει σε πολλές ξηρές περιοχές του πλανήτη, καθώς οι κοινωνίες «θα χτυπήσουν στον τοίχο πριν προλάβουν να τον υπερβούν».

Η Σμύρνη λειτουργεί έτσι ως ζωντανό εργαστήριο της επόμενης ημέρας της κλιματικής κρίσης: μια μητρόπολη 5 εκατομμυρίων κατοίκων που καλείται να αποφασίσει αν θα κάψει σήμερα τις εφεδρείες του υπόγειου «τραπεζικού λογαριασμού» νερού ή αν θα αλλάξει μοντέλο κατανάλωσης, παραγωγής και σχεδιασμού, προτού οι βρύσες σταματήσουν οριστικά να τρέχουν.