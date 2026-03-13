Πολλοί άνθρωποι έχουν στη ζωή τους άτομα που τους δημιουργούν ένταση και ψυχολογική πίεση. Μπορεί να είναι υπερβολικά απαιτητικοί, συνεχώς επικριτικοί ή απλώς δύσκολοι στην καθημερινή συναναστροφή. Σύμφωνα όμως με νέα επιστημονική έρευνα, η συχνή επαφή με τέτοιους ανθρώπους ίσως έχει επίδραση όχι μόνο στην ψυχολογία, αλλά και στο πόσο γρήγορα γερνάει ο οργανισμός.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους ως «hasslers», δηλαδή άτομα που δημιουργούν επαναλαμβανόμενες μικρές αλλά σταθερές πηγές στρες στην καθημερινότητα.

Τι έδειξε η επιστημονική μελέτη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 ατόμων. Οι επιστήμονες ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, ενώ παράλληλα έδωσαν δείγματα σάλιου για την ανάλυση βιολογικών δεικτών γήρανσης, γνωστών ως «επιγενετικά ρολόγια».

Η λεγόμενη βιολογική ηλικία αποτυπώνει το πώς επηρεάζουν οι εμπειρίες και οι συνθήκες ζωής τα κύτταρα και τους ιστούς του οργανισμού. Συχνά μάλιστα διαφέρει από τη χρονολογική ηλικία που αναγράφεται στην ταυτότητα.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα: για κάθε «δύσκολο άτομο» με το οποίο κάποιος είχε συχνή επαφή, ο ρυθμός της βιολογικής γήρανσης αυξανόταν κατά περίπου 1,5%.

Με απλά λόγια, όσο περισσότερες σταθερές πηγές έντασης υπάρχουν στη ζωή ενός ανθρώπου, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να «τρέχει» το βιολογικό του ρολόι.

Το κοινωνικό στρες και η επίδραση στην υγεία

Το ποσοστό μπορεί να φαίνεται μικρό, ωστόσο οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τέτοιες επιβαρύνσεις συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Το χρόνιο κοινωνικό στρες μπορεί να αυξήσει τη συνολική φθορά του οργανισμού και να επηρεάσει την υγεία μακροπρόθεσμα.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι λεγόμενοι «hasslers» δεν είναι απαραίτητα άγνωστοι ή περιστασιακοί άνθρωποι. Συχνά πρόκειται για άτομα που έχουν μόνιμη παρουσία στην καθημερινότητά μας, όπως: μέλη της οικογένειας, συνεργάτες στον χώρο εργασίας, φίλοι ή στενοί γνωστοί.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά μας

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν μια ισχυρή συσχέτιση και όχι απαραίτητα άμεση αιτία. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να απομακρύνει κανείς από τη ζωή του κάθε άνθρωπο που προκαλεί δυσκολίες.

Ωστόσο, η ποιότητα των σχέσεων φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική ευεξία.

Οι υποστηρικτικές και ισορροπημένες σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την ψυχική και σωματική υγεία. Αντίθετα, η συνεχής ένταση και η συναισθηματική φθορά ενδέχεται να αφήνουν αποτύπωμα τόσο στην ψυχολογία όσο και στο σώμα.

Σε έναν κόσμο όπου το άγχος αποτελεί συχνά μέρος της καθημερινότητας, η διαχείριση των σχέσεων και η θέσπιση προσωπικών ορίων ίσως είναι πιο σημαντικές απ’ όσο φανταζόμαστε. Ακόμη και μικρές αλλαγές που μειώνουν το κοινωνικό στρες μπορεί τελικά να συμβάλουν ουσιαστικά στη συνολική υγεία και ποιότητα ζωής.