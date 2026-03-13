Μια άγνωστη πτυχή της ζωής του Γιώργου Μαρίνου ήρθε στο φως την ώρα που συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονταν στο Κοιμητήριο της Βούλας για τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Τα δύο ξαδέρφια του καλλιτέχνη, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, αποκάλυψαν το παρασκήνιο γύρω από τη φροντίδα του και την παρέμβαση μιας γυναίκας που απέτρεψε τη μεταφορά του σε δημόσια δομή.

Όπως εξήγησε η ξαδέρφη του, υπήρξε μια περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας όταν οι άνθρωποι που τον είχαν αναλάβει αρχικά, ενημέρωσαν την οικογένεια πως αδυνατούσαν να συνεχίσουν.

«Εμπιστεύτηκε κάποια οικογένεια να τον προσέχουν. Εκείνοι μάς ειδοποίησαν ότι έπρεπε να τον πάνε στο δημόσιο γηροκομείο. Εμείς είπαμε ότι κανένας μας δεν υπογράφει, μπορούμε να το φροντίσουμε όλοι, η οικογένεια. Αλλά εκείνη τη στιγμή, κάποια εξαιρετική κυρία, εφοπλίστρια, βρέθηκε και βοήθησε πάρα πολύ και ανέλαβε το κόστος και είπε “δεν θα ήθελα αυτός ο καλλιτέχνης να βρεθεί εκεί”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δυσαρέσκεια και η πικρία του καλλιτέχνη

Παρά την οικονομική στήριξη και την εξασφάλιση της διαμονής του, η ψυχολογική κατάσταση του Γιώργου Μαρίνου φαίνεται πως δεν ήταν η επιθυμητή. Η οικογένειά του υποστήριξε πως ο ίδιος ένιωθε πικρία για τις επιλογές που είχαν γίνει, ενώ η επικοινωνία μαζί του δεν ήταν πάντα εύκολη.

«Ήταν πολύ δυσαρεστημένος, όσες φορές τον είδαμε, με την προηγούμενη κατάσταση. Εμείς θέλαμε πολύ να τον φροντίσουμε και δυστυχώς εκείνος επέλεξε αυτό και παρακαλάγαμε να είναι ευτυχής αυτή η επιλογή. Δεν βγήκε ευτυχής, δυστυχώς», σημείωσε η ξαδέρφη του στις τηλεοπτικές κάμερες.