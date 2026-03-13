Ένα βίντεο από την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ολομέλεια της Βουλής δημοσίευσε στο TikTok η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τη διακοπή της συνεδρίασης.

Στο οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μακάριος Λαζαρίδης, οι οποίοι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι διάλογοι που προκάλεσαν την ένταση

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, ο Μακάριος Λαζαρίδης απευθύνεται προς το προεδρείο της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον αποκάλεσε «γυμνοσάλιαγκα». Την έντονη ενόχλησή του για τους χαρακτηρισμούς δεν έκρυψε και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τα έδρανα του κόμματός της, ακούγεται να απαντά με ειρωνικό ύφος: «Ναι, θα φύγουμε από τη Βουλή για να σας αφήσουμε μόνους σας».

Την ίδια στιγμή, βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ακούγεται να αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας «τραμπούκους», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στην αίθουσα.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Το βίντεο που δημοσίευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνοδεύεται από το hashtag #parakratos, ενώ στην ανάρτησή της εξαπολύει αιχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας.

«Η κατάσταση της #ΝΔ σήμερα. Συνολικά τρεις βουλευτές από τους 156, οι δύο γνωστοί τροχιοδρομημένοι να σπιλώνουν, να τραμπουκίζουν, να υβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προσθέτει ότι αυτή είναι –όπως σημειώνει– η «κόσμια εκδοχή» της συμπεριφοράς τους, μετά τις έντονες αντιπαραθέσεις και τη διακοπή της συνεδρίασης.

Διακοπή της συνεδρίασης και παρέμβαση του προεδρείου

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται μετωπικά με τους Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη.

Η προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Όλγα Γεροβασίλη, αναγκάστηκε να παρέμβει επανειλημμένα προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη στην αίθουσα, ενώ η συνεδρίαση διεκόπη προσωρινά λόγω της έντασης.

Λίγο αργότερα παρενέβη και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοινώνοντας ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ώστε να εξεταστεί το περιστατικό.