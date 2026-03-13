Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, ανάμεσα στους οποίους ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν και ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, μετείχαν σήμερα δίπλα σε άλλους διαδηλωτές σε συγκέντρωση που έγινε σήμερα στην Τεχεράνη με αφορμή την ημέρα Αλ Κοντς, την ετήσια ημέρα υποστήριξης των Παλαιστινίων στο Ιράν.

Στα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, φαίνεται να βρίσκονται μέσα στο πλήθος ο Αλί Λαριτζανί και ο Μασούντ Πεζεσκιάν, οι οποίοι δεν είχαν κάνει δημόσιες εμφανίσεις μετά τις 28 Φεβρουαρίου που άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Πριν από την εμφάνιση δημοσίως των δύο υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, όπως και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο περιοχές στην καρδιά της Τεχεράνης, που βρίσκονταν κοντά στον τόπο διεξαγωγής της συγκέντρωσης, ενώ σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχους που βρίσκονταν σε «μικρή απόσταση» από τη διαδήλωση.

Κατά τη σημερινή 14η ημέρα του πολέμου, που έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, πέραν των αξιωματούχων φιλοκυβερνητικοί Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα για πορεία που διεξάγεται ετησίως στο Ιράν την Ημέρα Αλ Κοντς σε υποστήριξη των Παλαιστινίων, παρά τους βομβαρδισμούς που συγκλόνιζαν την Τεχεράνη από το πρωί.

Εκρήξεις ακούστηκαν κυρίως στο κέντρο της πρωτεύουσας, σε μικρή απόσταση από τη συγκέντρωση αυτή. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο πλήγμα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το πρόβλημα του Τραμπ, είναι ότι δεν καταλαβαίνει ότι ο ιρανικός λαός είναι ένα θαρραλέο, ισχυρό και αποφασισμένο έθνος». Όσο περισσότερο αυξάνει την πίεση, τόσο περισσότερο ενισχύεται η αποφασιστικότητα του έθνους. Οι επιθέσεις αυτές (σ.σ. κοντά στον χώρο της διαδήλωσης) οφείλονται στον φόβο, στην απελπισία», δήλωσε ο Αλί Λαριτζανί στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τα πλάνα που αναμεταδόθηκαν, στη συγκέντρωση μετείχαν επίσης ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, και ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν.

Έκρηξη ακούστηκε την ώρα που ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας έκανε δήλωση. «Ο λαός μας δεν φοβάται τους βομβαρδισμούς, θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο», είπε.

Οι δημόσιες αυτές εμφανίσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων είναι πλέον πολύ σπάνιες μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

Ο γιος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχτηκε, δεν έχει εμφανιστεί ούτε μιλήσει δημοσίως, μολονότι μήνυμά του αναγνώσθηκε χθες, Πέμπτη, από τη δημόσια τηλεόραση.

Κατά την πορεία, διαδηλωτές ποδοπάτησαν φωτογραφίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονταν εκεί.