Ιδιαίτερα αισιόδοξα είναι τα νέα για τη μεσογειακή φώκια μονάχους μονάχους, ένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο, καθώς φέτος καταγράφηκε ρεκόρ γεννήσεων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

Με την ολοκλήρωση της φετινής αναπαραγωγικής περιόδου, η περιβαλλοντική οργάνωση MOm ανακοίνωσε ότι πολλές από τις θαλάσσιες σπηλιές όπου γεννούν οι φώκιες «σφύζουν από ζωή». Η εικόνα αυτή προκύπτει από το υλικό που καταγράφουν οι υπέρυθρες κάμερες της οργάνωσης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η οργάνωση, διακρίνονται εννέα φώκιες – κυρίως ενήλικες αλλά και νεαρά άτομα που έχουν απογαλακτιστεί – να κοιμούνται γαλήνια σε μικρή θαλάσσια σπηλιά στο Κεντρικό Αιγαίο, αποτυπώνοντας μια σπάνια και ιδιαίτερα ελπιδοφόρα εικόνα για το μέλλον του είδους.

Ρεκόρ νεογέννητων στο θαλάσσιο πάρκο

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), πραγματοποιήθηκε φωτοταυτοποίηση 21 διαφορετικών νεογέννητων φώκιας στη νήσο Πιπέρι, που αποτελεί τον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ γεννήσεων, καθώς είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο ετήσιο αριθμό που καταγράφεται τα τελευταία 37 χρόνια στην περιοχή.