Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι της Αρκίτσας Φθιώτιδας το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, όταν αντίκρισαν μια φώκια να κινείται στο δρόμο προς την παραλία, εμφανώς αποπροσανατολισμένη και αναζητώντας το φυσικό της περιβάλλον.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η φώκια, μικρή ηλικιακά, είχε χάσει το δρόμο της και κάτοικοι της περιοχής τη συνόδευσαν μέχρι τη θάλασσα μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού που είχε ειδοποιηθεί νωρίτερα, χωρίς να την ενοχλήσουν.

Το εντυπωσιακό θηλαστικό πρέπει να ακολούθησε αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και εμφανίστηκε ξαφνικά στη στεριά μέσω φρεατίου, πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε, περίπου 150 έως 200 μέτρα μακριά από το νερό, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου.

Ευτυχώς, το ζώο ήταν απολύτως συνεργάσιμο, δεν τρόμαξε και ακολούθησε τους διασώστες της στο δρόμο για το φυσικό της περιβάλλον, χωρίς να κινδυνέψει από διερχόμενα αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι φώκιες εμφανίζονται αρκετές φορές να κολυμπούν ανοιχτά του λιμανιού της Αρκίτσας, ενώ δεν έχουν λείψει και οι παρουσίες τους στα βράχια και στις ακτές. Ωστόσο, δεν έχει ξανασυμβεί να βρεθεί τόσο μακριά από τη θάλασσα και να «περπατήσει» παρέα με ανθρώπους.