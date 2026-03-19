Μία ημέρα που μοιάζει βγαλμένη από ταινία, γεμάτη αδρεναλίνη και έντονα συναισθήματα, έζησε ο μέσος της Ρόμα, Νιλ Ελ Αϊνάουι. Πρώτα, στο σκοτάδι της νύχτας, οι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του, απειλώντας την οικογένειά του με όπλα και κρατώντας τους για λίγα λεπτά όμηρους. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ελ Αϊνάουι βρέθηκε κανονικά στην προπόνηση, και το βράδυ έμαθε την απίστευτη είδηση: το Μαρόκο ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Αφρικής, κερδίζοντας τον τίτλο μετά την ακύρωση της νίκης του Σενεγάλη στην τελική φάση.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, η νύχτα ήταν γεμάτη τρόμο: «Με όπλο στον λαιμό, φοβήθηκα για τα παιδιά μου». Στις 3:40 τα ξημερώματα της 17ης Μαρτίου, μια ομάδα έξι ληστών με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλε στη βίλα του στο Castel Fusano, παραβιάζοντας ένα παράθυρο. Κλείδωσαν τον Νιλ, τη μητέρα, τη σύζυγο, τον αδελφό και τη νύφη του σε ένα δωμάτιο, ενώ άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, ένα Rolex και επώνυμες τσάντες.

Μετά την αποχώρηση των ληστών, ο Ελ Αϊνάουι ενημέρωσε τις αρχές και συνέχισε κανονικά την προπόνηση για τον κρίσιμο επαναληπτικό της Europa League με την Μπολόνια στο Ολυμπικό Στάδιο. Το βράδυ, ωστόσο, η ανατροπή ήρθε: η CAF αποφάσισε να ακυρώσει τη νίκη του Σενεγάλη και να δώσει το 3-0 στο Μαρόκο, επιστρέφοντας το τρόπαιο στη χώρα μετά από 50 χρόνια. Για τον Ελ Αϊνάουι, αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό «αντίδοτο» σε μία ημέρα που ξεκίνησε με εφιάλτη και τελείωσε με ιστορική χαρά