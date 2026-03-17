Θύμα ένοπλης ληστείας και απαγωγής μέσα στο ίδιο του το σπίτι έπεσε το βράδυ της Δευτέρας (16/3) ο Νιλ Ελ Αϊνάουι, μέσος της Ρόμα, σε περιοχή λίγα χιλιόμετρα από την Τριγκόρια — μια γειτονιά όπου διαμένουν αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας και η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο διαρρηκτών τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», έξι άνδρες ντυμένοι στα μαύρα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και οπλισμένοι με πιστόλια, εισέβαλαν στην οικία του Μαροκινού ποδοσφαιριστή, αφού πρώτα παραβίασαν παράθυρο σπάζοντας τα κάγκελα.

Αφού μπήκαν στο σπίτι, ακινητοποίησαν και κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο τον ίδιο, τη μητέρα του, τη σύντροφό του, τον αδελφό του και τη δική του σύντροφο, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, ένα ρολόι Rolex και επώνυμες τσάντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, με τις Αρχές να έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανασύνθεση των γεγονότων και στον εντοπισμό των υπευθύνων.