Το καλοκαίρι του 2024 το «τριφύλλι» επένδυσε στον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι από τη Σπέτσια, ενώ έναν χρόνο αργότερα προχώρησε στον δανεισμό του Αλμπάν Λαφόν από τη Ναντ. Παρ’ όλα αυτά, ούτε η μία ούτε η άλλη περίπτωση κατάφεραν να δώσουν την απαραίτητη σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια, με αποτέλεσμα φέτος η μεταγραφή βασικού πορτιέρε να βρίσκεται ξανά στην κορυφή της λίστας.

Η πραγματικότητα για τους «πράσινους» είναι σκληρή: από την εποχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι και μετά, δηλαδή από το φθινόπωρο του 2023 έως σήμερα, δεν κατάφεραν να βρουν έναν τερματοφύλακα που να μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Κι αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τα χρήματα που δαπανήθηκαν σε μεταγραφές και συμβόλαια, σε σύγκριση με τον Ιταλό, ο οποίος είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος με σαφώς χαμηλότερες απολαβές.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η επιλογή του «1» θεωρείται καθοριστική, κάτι που αποδεικνύεται και από τους βασικούς ανταγωνιστές. Η απόκτηση βασικού τερματοφύλακα είναι πλέον μονόδρομος. Ο Λαφόν δεν έπεισε πως μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, ενώ για τη θέση του δεύτερου ο Παναθηναϊκός έχει δει πως μπορεί να στηριχθεί στον Κότσαρη. Την τριάδα αναμένεται να συμπληρώσει ένας γηγενής τερματοφύλακας, είτε από την ακαδημία είτε από την ελληνική αγορά.

Η ανάγκη για άμεση λύση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική λόγω του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Το όνομα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου παραμένει πάντα ελκυστικό για τον κόσμο του συλλόγου. Η σχέση του με τον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετική και η επιθυμία του να φορέσει ξανά τη φανέλα με το τριφύλλι είναι γνωστή. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν μια άμεση επιστροφή.

Μετά από δύο δύσκολα χρόνια στην Αγγλία, ο διεθνής τερματοφύλακας βρήκε ρυθμό στη Σεβίλλη, πραγματοποιεί καλή σεζόν στη La Liga και έχει ξανά το όνομά του σε αρκετές λίστες ευρωπαϊκών ομάδων. Στα 32 του, με συμβόλαιο που αγγίζει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και προοπτικές εκτός Ελλάδας, η επιστροφή του μοιάζει δύσκολη.

Ακόμη κι αν ο ίδιος θελήσει να περιμένει κάποια καλύτερη πρόταση, ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να καθυστερήσει μέχρι τον Αύγουστο.