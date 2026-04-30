Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Γαλλία, όταν λεωφορείο με επιβάτες κατέληξε στα νερά του ποταμού Σηκουάνα στη Γαλλία, έπειτα από λανθασμένο χειρισμό οδηγού που βρισκόταν σε εκπαίδευση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα, στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το λεωφορείο προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα και τα δύο να καταλήξουν στο ποτάμι. Όπως αναφέρθηκε, το αυτοκίνητο ήταν άδειο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Στο λεωφορείο βρίσκονταν συνολικά τέσσερα άτομα: ο οδηγός, ο εκπαιδευτής του και δύο επιβάτες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία, ενώ δύτες επιχείρησαν γρήγορα, καθώς το όχημα βυθιζόταν με ταχύ ρυθμό. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί εγκλωβισμός.

Ce jeudi, une importante opération de secours est déployée à Juvisy-sur-Orge (Essonne) suite à la chute d’un bus et d’une voiture dans la Seine. Plusieurs personnes étaient présentes à bord des véhicules au moment de l’accident. pic.twitter.com/C9HhGQY4h9 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 30, 2026

Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή αποτύπωναν το λεωφορείο να έχει βυθιστεί πλήρως στον Σηκουάνα, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε κοντινή απόσταση. Οι δύτες προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο και των δύο οχημάτων, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα παγιδευμένα.

Le véhicule, conduit par une apprentie en formation, a chuté au niveau de Juvisy-sur-Orge. Le conducteur et les passagers ont été secourus. pic.twitter.com/wWAll2o7ol — Le Figaro (@Le_Figaro) April 30, 2026

Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, εμφανίστηκε βαθιά ταραγμένη από το περιστατικό. Όπως δήλωσε, «συγκλονισμένη» από το συμβάν. Όπως ανέφερε, «το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».