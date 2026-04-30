Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Γαλλία, όταν λεωφορείο με επιβάτες κατέληξε στα νερά του ποταμού Σηκουάνα στη Γαλλία, έπειτα από λανθασμένο χειρισμό οδηγού που βρισκόταν σε εκπαίδευση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα, στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το λεωφορείο προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα και τα δύο να καταλήξουν στο ποτάμι. Όπως αναφέρθηκε, το αυτοκίνητο ήταν άδειο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στο λεωφορείο βρίσκονταν συνολικά τέσσερα άτομα: ο οδηγός, ο εκπαιδευτής του και δύο επιβάτες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία, ενώ δύτες επιχείρησαν γρήγορα, καθώς το όχημα βυθιζόταν με ταχύ ρυθμό. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί εγκλωβισμός.

Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή αποτύπωναν το λεωφορείο να έχει βυθιστεί πλήρως στον Σηκουάνα, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε κοντινή απόσταση. Οι δύτες προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο και των δύο οχημάτων, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα παγιδευμένα.

Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, εμφανίστηκε βαθιά ταραγμένη από το περιστατικό. Όπως δήλωσε, «συγκλονισμένη» από το συμβάν. Όπως ανέφερε, «το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».