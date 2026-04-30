Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει το βίντεο μιας νεαρής ειδικευόμενης παιδιάτρου στο νοσοκομείο της Σάμου, η οποία περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες εργασίας της στο ΕΣΥ. Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διευκρίνισε ότι η μετακίνηση της γιατρού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κάλυψης έκτακτων αναγκών, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπίπτει στο σύνηθες καθεστώς υπερεργασίας.



«Η συγκεκριμένη γυναίκα έκανε χρήση ενός νόμου που της επιτρέπει να πραγματοποιήσει το αγροτικό της στην Αττική. Βάσει αυτού του νόμου, αν το σύστημα κρίνει ότι υπάρχουν κάπου έκτακτες ανάγκες, μπορεί να σε μετακινήσει για περιορισμένο αριθμό ημερών σε κάποιο σημείο της επαρχίας. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση και μετακινήθηκε στη Σάμο. Έκανε πέντε μέρες εφημερία on call, από το σπίτι της. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν περιπτώσεις στο ΕΣΥ που δουλεύεις πολύ. Η συγκεκριμένη κοπέλα δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ήταν η τυπική περίπτωση υπερεργαζόμενου στο ΕΣΥ», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.



Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης, αποδοκίμασε την έντονη διαδικτυακή επίθεση που δέχθηκε η νεαρή γιατρός, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.



«Δεν υιοθετώ καθόλου τη διαδικτυακή επίθεση που δέχτηκε το κορίτσι αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Τα social media είναι ένας χώρος που καμιά φορά παρασύρεσαι. Μπορεί να βρέθηκε σε μια δύσκολη συναισθηματική κατάσταση, δεν θα της πάρουμε το κεφάλι για αυτό. Με ρώτησαν αν πρέπει να κάνουν ΕΔΕ και απάντησα όχι, πάμε παρακάτω. Ένα νέο κορίτσι είναι, σπούδασε ιατρική, εργάζεται, θα βρει τον δρόμο της, δεν θα την σταυρώσουμε κιόλας».

ΟΕΝΓΕ: Η υποστελέχωση οδηγεί σε εξαντλητικά ωράρια

Τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τις πιεστικές συνθήκες εργασίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αναδεικνύει καταγγελία παιδιάτρου, η οποία φέρεται να υποχρεώθηκε σε πέντε συνεχόμενες εφημερίες στο νοσοκομείο Σάμου, όπου υπηρετεί στο πλαίσιο του αγροτικού της, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).



«Η τεράστια υποστελέχωση οδηγεί σε εξαντλητικά ωράρια, υπερεφημέρευση και συνθήκες που εξουθενώνουν ψυχικά, πνευματικά και σωματικά τόσο τους γιατρούς– ιδιαίτερα τους νέους – με σοβαρές συνέπειες τόσο και για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς», τονίζει η Ομοσπονδία.



Θέτει επίσης ζήτημα για τον ρόλο και τη λειτουργία τής υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και για την ανάγκη ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ζητά άμεσες προσλήψεις γιατρών και τερματισμό των αναγκαστικών μετακινήσεων, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του συστήματος υγείας και των εργαζομένων σε αυτό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.