Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% τον Απρίλιο του 2026, από 2,6% τον Μάρτιο, σύμφωνα με μία προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (10,9%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάρτιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάρτιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 2,4% τον Μάρτιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σε σύγκριση με 0,5% τον Μάρτιο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 4,6% τον Απρίλιο, από 3,4% τον Μάρτιο.

Τον Απρίλιο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία (6,2%), η Κροατία (5,4%), το Λουξεμβούργο (5,2%), η Λιθουανία (4,9%), η Ελλάδα (4,6%) και το Βέλγιο (4,3%).

Τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Φινλανδία (2,3%), τη Μάλτα (2,4%) τη Γαλλία και την Ολλανδία (2,5%).