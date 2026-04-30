«Ο Γιατρός», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, έρχεται απόψε στον Alpha με νέο συναρπαστικό επεισόδιο.

Μια απρόσμενη εισαγωγή στην Παθολογική θα αναστατώσει το τμήμα και ειδικά την Άλμα. Η αδερφή της νοσηλεύεται χωρίς οι γιατροί να μπορούν να κάνουν διάγνωση, ενώ η ίδια έχει παράλληλα να αντιμετωπίσει και τις τεταμένες σχέσεις με την οικογένειά της. Η κατάσταση της Όλγας επιδεινώνεται και η κοπέλα, βλέποντας το τέλος να πλησιάζει, προσεγγίζει τον Ορέστη ώστε να αναλάβει το παιδί τους. Η Ειρήνη δέχεται πρόταση απ’ τον Λάμπρο για ποτό και, ενώ προσπαθεί να το αποφύγει, εκείνος έχει τον τρόπο να μην της αφήσει περιθώρια να αρνηθεί. Και ενώ η Σοφία είναι έτοιμη να αρνηθεί τη θέση στη Θεσσαλονίκη τώρα που είναι και πάλι μαζί με τον Ανδρέα, εκείνος ξεχνάει συνεχώς τις υποχρεώσεις του απέναντί της, απορροφημένος από τη δουλειά.

Στο ρόλο της Όλγας, η Ελεάνα Καυκαλά

Στο ρόλο του Ορέστη, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Στο ρόλο του Λάμπρου, ο Γιώργος Ζυγούρης

Στο ρόλο του Στέλιου, ο Γιάννης Κορρές

Στο ρόλο της Λόμη, η Σαϊμέ Μουσατάλ

Στο ρόλο του Χαϊλέ, ο Σταύρος Καλλιγάς

Στο ρόλο της Λίνας, η Μαρία Προϊστάκη

Στο ρόλο της Μαργκρετ, η Μαριλίζ Ριτσάρδη

Δείτε sneak previews:

Η Όλγα (Ελεάνα Καυκαλά) βρίσκεται πάλι στο νοσοκομείο και έχει μάθει μόλις ότι τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα για την κατάστασή της. Γι’ αυτό αποφασίζει να φέρει τον Ορέστη (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) προ των ευθυνών του και να του ζητήσει να αναλάβει την κηδεμονία του γιου τους, όταν εκείνη θα έχει πεθάνει. Ο Ορέστης αρνείται χωρίς δεύτερη σκέψη αντιτείνοντας ότι θα ήταν καλύτερα να βρεθεί μια οικογένεια που θα αγαπάει τον μικρό παρά να τον μεγαλώσει ο ίδιος που δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Η Όλγα απογοητεύεται από την τόσο απόλυτη θέση του, αλλά δεν συνεχίζει την κουβέντα αφού μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο γιος της, ο οποίος δεν γνωρίζει πόσο κρίσιμη είναι η κατάστασή της. Άραγε η Όλγα θα προλάβει να τακτοποιήσει το θέμα αυτό ή θα την προλάβουν τα γεγονότα;

Η Όλγα σε μία συγκινητική εξομολόγηση στην αδελφή της, Λίνα, σχετικά με την κηδεμονία του μικρού Γιάννη, όταν εκείνη θα έχει φύγει από τη ζωή.

Η Σοφία με, έναν πολύ τρυφερό τρόπο, συγχωρεί τον Αντρέα, που την «ξέχασε» το προηγούμενο βράδυ!

Δείτε το trailer: