Η Τουρκία δείχνει να ενοχλείται έντονα από την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Κύπρο. Με επίσημη τοποθέτησή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιτίθεται σε όσους σχεδιάζουν στρατιωτικές συνεργασίες στην περιοχή, υποστηρίζοντας πως τέτοιες κινήσεις είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται με νόημα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας μετώπου εναντίον της χώρας δεν πρόκειται να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους εμπνευστές της. Συγκεκριμένα, η Άγκυρα δηλώνει:

«Οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία επιχειρηθεί να δημιουργηθεί στην περιοχή κατά της Τουρκίας δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας»

Μάλιστα, η τουρκική πλευρά προχωρά ένα βήμα παραπάνω, διαχωρίζοντας τους παίκτες της περιοχής σε κερδισμένους και χαμένους, ανάλογα με τη στάση τους απέναντί της. Όπως σημειώνεται: «Δεν θα κερδίσουν όσοι τίθενται απέναντι στην Τουρκία, αλλά όσοι συνεργάζονται μαζί της».

Στο στόχαστρο η Γαλλία και η παρουσία στην Κύπρο

Η οργή της Άγκυρας επικεντρώνεται κυρίως στη Γαλλία, με αφορμή τις πληροφορίες για πιθανή αποστολή στρατευμάτων στην Κύπρο. Το τουρκικό ΥΠΑΜ κάνει λόγο για επικίνδυνα «σενάρια» που διαταράσσουν την ειρήνη και την εύθραυστη ισορροπία στο νησί, ενώ αμφισβητεί ανοιχτά την ανάγκη μιας τέτοιας στρατιωτικής παρουσίας.

Επιμένοντας στον ρόλο της εγγυήτριας δύναμης, η Τουρκία ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να δεχθεί υποχωρήσεις στα συμφέροντα τα δικά της ή της «τδβκ», στέλνοντας παράλληλα ένα απειλητικό μήνυμα προς τη Λευκωσία:

«Τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μελλοντικούς κινδύνους ασφαλείας για την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση».

«Οι ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Κύπρου καθορίζονται από διεθνείς συμφωνίες και η Τουρκία είναι μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις. Παραμένει ασαφές σε ποια συγκεκριμένη ανάγκη ασφάλειας βασίζονται οι δηλώσεις περί αποστολής γαλλικών στρατευμάτων στη “Νότια Κύπρο”, ενώ τέτοιες πρωτοβουλίες ενέχουν τον κίνδυνο να διαταράξουν την υφιστάμενη ευαίσθητη ισορροπία και να αυξήσουν την ένταση.».

Αιχμές για Ελλάδα και Ε.Ε.

Η ανακοίνωση δεν αφήνει εκτός την Αθήνα αλλά και τις Βρυξέλλες. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν συνάδουν με τη συμμαχική αλληλεγγύη και στοχεύουν άδικα την Τουρκία.

«Οι αναφορές σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας και τη θέση της στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας δεν συνάδουν με τις αρχές της συμμαχικής νομιμότητας και αλληλεγγύης.



Οι δηλώσεις της Γαλλίας και της Ελλάδας, χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο διαφόρων σεναρίων, αυξάνουν την ένταση και ενέχουν τον κίνδυνο να πλήξουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.».

Την ίδια στιγμή, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καταδικάζει την παρέμβαση του Ισραήλ κατά του ανθρωπιστικού στόλου «Sumud», χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανιστεί ως προστάτης της νομιμότητας στην ευρύτερη περιοχή, επιμένοντας ωστόσο σε μια ρητορική που δυναμιτίζει το κλίμα με τους γείτονές της.

Η «ανάγνωση» του Διεθνούς Δικαίου αλά τούρκα

Παρά τις συνεχείς αναφορές της Άγκυρας στη διεθνή νομιμότητα, η ρητορική του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις βασικές αρχές του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Η προσπάθεια της Τουρκίας να παρουσιάσει τις αμυντικές συνεργασίες κυρίαρχων κρατών, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος, ως «απειλή», στερείται νομικής βάσης. Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει συμμαχίες και να μεριμνά για την εθνική του ασφάλεια, ειδικά όταν πρόκειται για μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δρουν εντός των συνόρων τους.

Στην πραγματικότητα, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτονικών χωρών και η χρήση απειλητικής ρητορικής περί «πιθανοτήτων επιτυχίας» στρατιωτικών αναμετρήσεων, είναι εκείνα που υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη, την οποία η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι προασπίζεται.