Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, όμως αυτή τη φορά παραδέχθηκε και κάτι που λίγοι θέλουν να ακούσουν: πως η σπουδαία καριέρα του πλησιάζει πλέον στο τέλος της.

Η Αλ Νασρ πέτυχε ακόμη μία σημαντική νίκη στη μάχη για την κατάκτηση της Saudi Pro League, επικρατώντας με 2-0 της Αλ Αχλί (29/4), με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να είναι ξανά καθοριστικός και να βρίσκει δίχτυα. Με το τέρμα που σημείωσε, ο Ρονάλντο έφτασε τα 970 γκολ στην επαγγελματική του πορεία και πλέον απέχει μόλις 30 από το ιστορικό ορόσημο των 1.000 τερμάτων, έναν στόχο που μοιάζει αδιανόητος για οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο 40χρονος άσος μίλησε στο Canal GOAT BR και στάθηκε στην πορεία της καριέρας του, παραδεχόμενος πως πλησιάζει σταδιακά προς το φινάλε. Όπως ανέφερε, γνωρίζει πως το τέλος δεν αργεί, γι’ αυτό και προσπαθεί πλέον να απολαμβάνει κάθε παιχνίδι, κάθε στιγμή μέσα στο γήπεδο και κάθε εμπειρία που συνεχίζει να ζει στο υψηλότερο επίπεδο.

«Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει… ας απολαύσουμε κάθε παιχνίδι. Συνεχίζω να παίζω όχι μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά και για την προηγούμενη και την επόμενη. Το απολαμβάνω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, χρόνο με το χρόνο, ακόμα και καθώς πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου. Αυτό είναι γεγονός. Η καριέρα μου ήταν εξαιρετική και θέλω να συνεχίσω έτσι. Την απολαμβάνω ακόμα, συνεχίζω να σκοράρω γκολ… αλλά πάνω απ’ όλα, έχει να κάνει με τη νίκη. Και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε το πρωτάθλημα».