Θέλουν τελικό αιωνίων

Έτοιμοι για τα δεύτερα παιχνίδια στα play off είναι οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, τους οποίους η Euroleague θέλει στον τελικό. Η αξία της λίγκας ανεβαίνει συνεχώς, το ΝΒΑ ετοιμάζεται για… απόβαση στην Ευρώπη και στη Euroleague θέλουν να διαφημιστεί το προϊόν τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Πέρυσι πήγαν στο Άμπου Ντάμπι για το Final Four για τα χρήματα και για να κάνουν άνοιγμα και προς τον αραβικό κόσμο, φέτος με τον τελικό στην Αθήνα δεν υπάρχει καλύτερο σενάριο από τελικό ανάμεσα στους ερυθρόλευκους και τους πράσινους. Ένας τελικός που θα γράψει ιστορία, όποια ομάδα κι αν σηκώσει την κούπα.

Το πήρε απόφαση ο Μυστακίδης

Στη Euroleague θέλει να μπει και ο ΠΑΟΚ, με την ήττα από τη Μπιλμπάο στον τελικό του FIBA Europe Cup να μην επηρεάζει τον Μυστακίδη. Ο δικέφαλος του βορρά βέβαια δεν θα είναι στη Euroleague τη νέα σεζόν, θα είναι όμως πολύ πιο δυνατός και θα έχει ρόστερ ομάδας που στοχεύει σε κατάκτηση του Eurocup. Η απόφαση του Μυστακίδη είναι ειλημμένη, θα δοθούν πολλά λεφτά στις μεταγραφές, το μπάτζετ θα ανέβει στα 15-20 εκατ. ευρώ και ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να βάζει τις βάσεις για να γίνει ο τρίτος πόλος του ελληνικού μπάσκετ, εν αναμονή των επόμενων κινήσεων από ΑΕΚ και Άρη.

Και στόπερ η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του Βίντα, αυτός όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα κινηθεί και για αμυντικό το καλοκαίρι. Οι κιτρινόμαυροι έχουν τον Ρέλβας που έχει εντυπωσιάσει τους πάντες, τον Μουκουντί που είναι σταθερή αξία, τον Βίντα που είναι ο πιο έμπειρος όλων, τον Γκεργκίεφ που είναι νεαρός και εξελίξιμος και οι Νίκολιτς – Ριμπάλτα θέλουν να προσθέσουν ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό στο ρόστερ ενόψει της επόμενης σεζόν. Θέλουν έναν παίκτη που θα μπορεί να πάρει θέση βασικού ανά πάσα στιγμή και ξέρουν πως ο Ηλιόπουλος δεν πρόκειται να τους χαλάσει χατίρι καθώς έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του σε απόλυτο βαθμό.

Επιμένει ο Καρυπίδης

Εξελίξεις περιμένουν οι φίλοι του Άρη σε ό,τι αφορά τις μετοχές της ΠΑΕ, ο Καρυπίδης πάντως δεν δείχνει διατεθειμένος να αποχωρήσει. Δεν έχει κάνει καμία κίνηση που να δείχνει ότι είναι έτοιμος να κάνει στην άκρη, αντιθέτως παραμένει, όπως συνηθίζει, σιωπηλός και συζητάει με τους συνεργάτες του για την επόμενη σεζόν. Στο περιβάλλον του Καρυπίδη πάντως υπάρχουν και αυτοί που του λένε πως δεν έχει νόημα πλέον το να συνεχίσει, πως το καλύτερο τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα θα είναι το να αποχωρήσει, καθώς οι άδειες εξέδρες στο Κλεάνθης Βικελίδης δείχνουν ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Χειρότερο μπορεί να γίνει το κλίμα, καλύτερο όχι.

Θέλει Παπαδόπουλο, αλλά…

Σε ό,τι αφορά τον Άρη, υπάρχει και το όνομα του προπονητή που αποτελεί τον πρώτο στόχο και πρόκειται για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Με τη φετινή πορεία του Λεβαδειακού και το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Έλληνας προπονητής κέρδισε πολλούς πόντους και ο Καρυπίδης θα τον ήθελε στον Άρη. Για να γίνει φυσικά αυτό θα πρέπει πρώτα ο Παπαδόπουλος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τον Κομπότη και στη συνέχεια να πειστεί πως το καλύτερο για τον ίδιο είναι να αναλάβει τον Άρη, ομάδα που μπορεί εύκολα να… κάψει προπονητές και παίκτες έτσι όπως είναι το κλίμα και έτσι όπως θα είναι και τη νέα σεζόν, αν δεν έχει αλλάξει κάτι στην ΠΑΕ.