Το ελληνικό γιαούρτι συνεχίζει να αποτελεί τον μεγάλο «πρωταγωνιστή» της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας, ενισχύοντας σταθερά τη θέση του τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Η αυξανόμενη ζήτηση από το εξωτερικό έχει οδηγήσει σε θεαματική άνοδο της παραγωγής τα τελευταία χρόνια, με το 2025 να καταγράφεται νέα σημαντική αύξηση στις παραγόμενες ποσότητες.

Συνολικά, ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, τον βαθμό κάλυψης της αγοράς, τα κανάλια διάθεσης, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διανέμουν τα προϊόντα τους.

Η τιμή της πρώτης ύλης, δηλαδή του γάλακτος που προέρχεται από τους παραγωγούς, αποτελεί κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους των γαλακτοβιομηχανιών και, κατ’ επέκταση, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή πώλησης των προϊόντων τους.

Οι τιμές πώλησης όλων των κατηγοριών γάλακτος έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο την περίοδο 2021-2025, εμφανίζοντας ωστόσο τάσεις μερικής αποκατάστασης την τελευταία διετία.

Το ελληνικό γιαούρτι οδηγεί τις εξαγωγές

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, αναφέρει ότι το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί με διαφορά το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα μας και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δυναμικά ελληνικά προϊόντα εν γένει.

Ενδεικτικό της εντυπωσιακής ανάπτυξης που γνωρίζει το γιαούρτι αποτελεί το γεγονός πως οι παραγόμενες ποσότητες γιαουρτιού έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική άνοδο τα τελευταία έτη. Όσον αφορά το 2025, η παραγωγή γιαουρτιού ήταν ενισχυμένη κατά ένα ποσοστό της τάξης του 30%.

Στασιμότητα στο φρέσκο γάλα, άνοδος στο συμπυκνωμένο

Στην περίπτωση της παραγωγής φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, χωρίς τα ροφήματα γάλακτος, το 2025 εκτιμάται πως σημειώθηκε στασιμότητα στην παραγωγή-κατανάλωσή του (-0,6%) έναντι του προηγούμενου έτους.

Τα τελευταία χρόνια το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην εγχώρια αγορά γάλακτος αποσπά το ισοδύναμο συμπυκνωμένο γάλα, με μερίδιο 37% το 2025.

Οι νέες τάσεις στην κατανάλωση γαλακτοκομικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ιωάννα Στρατουδάκη, Senior Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την μελέτη, η εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάστηκε ελαφρώς ενισχυμένη το 2025 σε σχέση με το 2024 στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.

Για το 2025 εκτιμάται πως τη σημαντικότερη άνοδο είχαν το συμπυκνωμένο γάλα (12,6%), οι ποσότητες του οποίου προορίζονται κατά κύριο λόγο στην επαγγελματική χρήση, όπως καφετέριες, ζαχαροπλαστεία κ.λπ., καθώς επίσης και το ξινόγαλα και τα ποτά με βάση το γάλα (9,5%), ευνοημένα από την στροφή των καταναλωτών σε περισσότερο υγιεινά ροφήματα και στην αγορά προϊόντων εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη.

Αύξηση πωλήσεων, πίεση στην κερδοφορία

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 20 εταιρειών για τη διετία 2023-2024.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτουν τα εξής:

Οι συνολικές πωλήσεις των 20 επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 6,9% το 2024 έναντι του 2023. Αντίθετα, τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,6% την ίδια περίοδο λόγω του αυξημένου κόστους πωλήσεων. Μειωμένα ήταν τα κέρδη EBITDA (-6,7%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε €146,1 εκατ. το 2024.

Το 2024, επί συνόλου 20 επιχειρήσεων, οι 12 ήταν κερδοφόρες, έναντι 15 το προηγούμενο έτος.