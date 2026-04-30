Να σχολιάσει τους χαρακτηρισμούς του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λειτουργεί με όρους μαφίας, αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος μίλησε για συμμορία κλήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Στη μάχη που θα δώσουν Τσίπρας και Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση, σκέφτομαι τι άλλο θα ακούσουν τ αυτιά μας. Ως προς την ποιότητα λόγου ανταγωνίζονται για το ποιος θα κερδίσει τη μάχη του προοδευτικού χώρου και ποιος είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής της πάνω και κάτω πλατείας. Στην άλλη μάχη που θα δώσουν η δεκαετία του ’80 και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» θα μοιάζουν με μια λελογισμένη πολιτική και κοστολογημένα προγράμματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του», είπε χαρακτηριστικά.

Για την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει εξεταστική είπε: «Περιμένουμε να κατατεθεί η πρόταση θα την μελετήσουμε και θα τοποθετηθούμε. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει γιατί η δήθεν καθεστωτική κυβέρνηση την έδωσε στην αντιπολίτευση».

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασία ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για πρόταση επιπόλαιη και λαϊκίστικη και πρόσθεσε ότι: «Οδηγεί σε λουκέτα, ανεργία και ακρίβεια για τους πολίτες επιπλέον της ήδη υπάρχουσας εισαγόμενης. Την προαιρετική 4ημερη εργασία την έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτή. Είναι άλλο πράγμα να δίνεις τη δυνατότητα και άλλο αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν πρέπει να έχει μιλήσει με τον κουρέα, τον μανάβη, τον μπακάλη. Το πρώτο πράγμα που θα σου πουν είναι ότι δεν βρίσκουνε εργαζόμενους και ζητούν να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος. Και έρχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έρχεται και πολλαπλασιάζει τα αιτήματα των μικρών επιχειρήσεων. Αν καλύψει τα δυο από τα τρία το τρίτο θα το μετακυλήσουν στους πολίτες γιατί θα έχουν κόστος».

Χαρακτήρισε επίσης προβληματικό περιστατικό αυτό που έγινε στο κέντρο της πρωτεύουσας με τον 89χρονο πιστολέρο. «Πρέπει να προβληματίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες των δικαστηρίων. Παρά τα βήματα που έχουν γίνει με την δικαστική αστυνομία πρέπει να είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας και να έχουν το νου τους. Η μεγάλη εικόνα πάντως είναι ότι η αστυνομία λειτουργεί υποδειγματικά»