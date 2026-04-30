Αιματηρό επεισόδιο με έναν σοβαρά τραυματία από μαχαίρι, σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ανάβυσσο.

Ο τραυματίας, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι αλλοδαπός, πιθανόν αιγυπτιακής καταγωγής, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε για άγνωστο λόγο έξω από σούπερ μάρκετ στην συμβολή της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου με την λεωφόρο Καραμανλή. Δύο αλλοδαποί συνεπλάκησαν και κατά την διάρκεια του καβγά ο ένας τραυμάτισε τον άλλο με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.