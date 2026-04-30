Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Λονδίνο, όταν ο σιδηροδρομικός σταθμός Farringdon εκκενώθηκε έπειτα από αναφορές για «ύποπτη διαρροή αερίου», προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το sky news, ένας «μικρός αριθμός» επιβατών ανέφερε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση της βρετανικής αστυνομίας, καθώς και διασωστικών συνεργείων, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών δυνάμεων. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές κλήθηκαν στις 09:42 το πρωί μετά από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου στον σταθμό, επιβεβαιώνοντας ότι επιβάτες παρουσίασαν συμπτώματα αδιαθεσίας, ενώ ο χώρος εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας και διεξαγωγή ερευνών.

Την ίδια ώρα, η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται στο περιστατικό με ισχυρή παρουσία στο σημείο, αναφέροντας ότι επιχειρούν δύο πυροσβεστικά οχήματα, δύο μονάδες διάσωσης και εξειδικευμένοι αξιωματικοί. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η υπηρεσία υπογράμμισε ότι συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς και κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέχρι νεωτέρας.

Παράλληλα, η σιδηροδρομική εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται το περιστατικό, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται στάσεις στον σταθμό Φάρινγκντον για τα δρομολόγια των γραμμών Elizabeth line και Thameslink. Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι η αναστάτωση θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 17:00, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις.