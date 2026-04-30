Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης της EuroLeague με τη Χάποελ και διαγνώστηκε με κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Μάλιστα, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες.

Ο Βάλτερ Ταβάρες θα απουσιάσει, στην καλύτερη περίπτωση, από ολόκληρη τη σειρά των Playoffs της EuroLeague απέναντι στη Χάποελ. Ο θηριώδης σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος, και η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του.

Οι «μερένγκες» θα επανεξετάσουν την κατάστασή του σε δύο εβδομάδες, με στόχο να προλάβει ενδεχόμενη συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας, εφόσον η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο εξασφαλίσει την πρόκριση και η αποκατάστασή του εξελιχθεί ομαλά.

Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 1 Μαΐου, ενώ το τρίτο θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαΐου. Αν χρειαστούν επιπλέον αναμετρήσεις, το τέταρτο ματς θα γίνει στις 7 Μαΐου και το πέμπτο στις 12 Μαΐου.

Ο διεθνής σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της Ρεάλ στη φετινή EuroLeague, όντας δεύτερος σε χρόνο συμμετοχής με 22:45 λεπτά μέσο όρο ανά αγώνα, πίσω μόνο από τον Καμπάτσο. Παράλληλα, καταγράφει 9,6 πόντους και 6,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Στη Liga Endesa, είναι ο τρίτος πιο χρησιμοποιημένος παίκτης από τον Σκαριόλο, πίσω από τους Χεζόνια και Καμπάτσο, γεγονός που καθιστά την απουσία του ακόμη πιο σημαντική ενόψει της συνέχειας της σεζόν.