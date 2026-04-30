Σε μία περίοδο κατά την οποία η λειψυδρία, η κλιματική πίεση και οι αυξημένες ανάγκες εκσυγχρονισμού των υποδομών φέρνουν το νερό στο επίκεντρο, η ΕΥΔΑΠ διαμορφώνει το πλαίσιο της επόμενης αναπτυξιακής της φάσης. Το 2025 αποτελεί μεταβατική χρήση για την εταιρεία, με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο να δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης προβλεψιμότητας και ανάπτυξης από το 2026 και μετά, όπως είπε ο Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της ΕΥΔΑΠ, κατά τη σημερινή παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων

Σε δημοσιευμένη βάση, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2025 διαμορφώθηκε στα €364,7 εκατ., σημειώνοντας πτώση 2,4%. Τα EBITDA υποχώρησαν κατά 44%, στα €32,1 εκατ., ενώ η χρήση έκλεισε με ζημιές 21,3 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή επηρεάστηκε, σύμφωνα με την διοίκηση, από έκτακτη φορολογική επιβάρυνση περίπου €15 εκατ., αυξημένες προβλέψεις και τη μη εγγραφή ρυθμιστικών εσόδων. Παράλληλα, όπως διευκρίνησε ο κ. Σαχίνης, η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ δεν αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 παρότι η ρυθμιστική περίοδος αρχίζει από την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα ρυθμιστικά αυτά έσοδα θα εισπραχθούν και θα αποτυπωθούν λογιστικά την περίοδο 2026 – 2029.

Ωστόσο, σε προσαρμοσμένη βάση, τα μεγέθη κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. Τα προσαρμοσμένα έσοδα υπολογίζονται σε €406,6 εκατ., αυξημένα κατά 8,8%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 38%, στα €78,6 εκατ. Τα καθαρά κέρδη στα €36,1 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 147%.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ως μοχλός ανάπτυξης

Κεντρικό στοιχείο της επόμενης ημέρας για την ΕΥΔΑΠ είναι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση και προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα εσόδων έως το 2029 και πέραν αυτού.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το νέο μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια αύξηση εσόδων κατά €78,3 εκατ. την περίοδο 2026-2029, με τα επιτρεπόμενα έσοδα να διαμορφώνονται κοντά στα €400 εκατ. ετησίως.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το θέμα των €323 εκατ. υποανακτημένων ποσών προηγούμενων χρήσεων, τα οποία δεν εγκρίθηκαν από τη ΡΑΑΕΥ και για τα οποία εκκρεμεί αίτηση αναθεώρησης.

Επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ

Η ΕΥΔΑΠ επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα, με δεκαετές πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 181 έργα, ενώ το 2025 η απορρόφηση κεφαλαίων έφτασε τα €77,5 εκατ., αυξημένη κατά 27,6% σε σχέση με το 2024.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας και θωράκισης της Αττικής. Η εταιρεία υλοποιεί παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Δημόσιο, ενώ κομβικό έργο θεωρείται ο Εύρυτος, με προϋπολογισμό περίπου €750 εκατ. και ορίζοντα υλοποίησης τις αρχές του 2029.

Σύμφωνα με την διοίκηση, το έργο αναμένεται να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια, ενισχύοντας την ασφάλεια υδροδότησης σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στους υδάτινους πόρους.

Διεύρυνση δραστηριοτήτων και νέες περιοχές

Στο πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνεται και η διεύρυνση της δραστηριότητάς της πέρα από τα σημερινά όρια. Η ΕΥΔΑΠ εξετάζει την ενσωμάτωση περιφερειακών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Βοιωτία και η Φωκίδα, καθώς και την επέκταση στον τομέα της άρδευσης.

Με την απορρόφηση νέων περιοχών, η εταιρεία εκτιμά ότι η πελατειακή της βάση μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 10%, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της στον συνολικό κύκλο διαχείρισης του νερού.