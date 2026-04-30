Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στη διεθνή αγορά μπύρας, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για επιπλέον κατανάλωση που μπορεί να ξεπεράσει το 568 εκατ. λίτρα περισσότερης μπύρας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με ανάλυση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Jefferies, η διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά αναμένεται να προσθέσει περίπου 568 εκατομμύρια λίτρα μπύρας πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις για το 2026. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 0,3% στις συνολικές ετήσιες πωλήσεις του κλάδου.

Οι αναλυτές βασίστηκαν στα δεδομένα των τελευταίων έξι Μουντιάλ, αλλά και σε στοιχεία της Euromonitor, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η διοργάνωση λειτουργεί σταθερά ως ισχυρός μοχλός ενίσχυσης της κατανάλωσης, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας.

Το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται ακόμη πιο «δυνατό» εμπορικά, καθώς θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης. Θα περιλαμβάνει 104 αγώνες αντί για 64, θα διαρκέσει 39 ημέρες αντί για 29 και θα συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32. Περισσότερο ποδόσφαιρο σημαίνει περισσότερες αφορμές για κοινωνική κατανάλωση και μεγαλύτερη κινητικότητα σε μπαρ, pubs και εστιατόρια.

Η Jefferies επισημαίνει πως η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατανάλωση εντός καταστημάτων εστίασης, καθώς στα τρία τελευταία Μουντιάλ οι πωλήσεις μπύρας σε μπαρ και pubs αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3% σε κάθε διοργάνωση. Αντίθετα, οι αγορές από σούπερ μάρκετ για κατανάλωση στο σπίτι παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει και η ώρα διεξαγωγής των αγώνων. Οι αναμετρήσεις που μεταδίδονται σε ώρες υψηλής κοινωνικής δραστηριότητας, δηλαδή από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, ενισχύουν αισθητά την κατανάλωση σε σχέση με τα παιχνίδια που διεξάγονται πρωινές ή μεσημεριανές ώρες.

Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, λόγω της ισχυρής ποδοσφαιρικής κουλτούρας και των ευνοϊκών ωραρίων μετάδοσης. Αντίθετα, αγορές όπως η Ιαπωνία ή η Νέα Ζηλανδία δεν αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά λόγω δυσμενών ωρών προβολής.

Παρότι το Μουντιάλ δεν αρκεί από μόνο του για να αλλάξει συνολικά την πορεία της αγοράς μπύρας, θεωρείται ένας ισχυρός παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει αισθητά τις πωλήσεις και να δώσει νέα ώθηση στον κλάδο μετά από μια δύσκολη περίοδο πληθωρισμού και μειωμένης κατανάλωσης.