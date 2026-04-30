Η αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και του Θανάση Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Παλέ μαζί με τον καλό τους φίλο και ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Έλληνας σταρ δεν έχει υποχρεώσεις για τα playoffs του ΝΒΑ φέτος με τους Μπακς και μίλησε στον ANT1 για τα όσα έζησε στο Nick Galis Hall, την Εθνική Ελλάδος και το δεύτερο πρωτάθλημα στο ΝΒΑ που τόσο θέλει.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Έφερα εγώ και η οικογένειά μου τύχη, καθόμουν και έλεγα ‘μακάρι να κερδίσουμε, μη χάσουμε πρώτη φορά που ήρθα’. Σε όποια ομάδα και να παίζει ο αδερφός μου στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον, Άρη, στον Φιλαθλητικό, στο NBA, όπου παίζει θέλω να βλέπω να κερδίζει η ομάδα του και να παίζει καλά», ανέφερε αρχικά για το ματς του Άρη.

Για το πότε θα ξαναπαίξει στην Εθνική Ελλάδος: «Στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω φέτος. Είχα πάρα πολλή όρεξη να παίξω στην Εθνική, γιατί δεν έπαιξα πολύ φέτος με τους Μπακς, γιατί είχα τραυματιστεί. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027. Τα πόδια μου είναι μια χαρά».

Για τα σχέδια του για το καλοκαίρι: «Έχω δουλειές, έχω πράγματα με το ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα μου, θα πρέπει να πάω και στην Κίνα. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είχαμε διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Θα μπορώ να κάτσω να ηρεμήσω, να πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά στα νησιά».

Για τους στόχους του τόνισε: «Θέλω άλλο ένα πρωτάθλημα».