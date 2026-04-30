Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στη Βραζιλία αποκάλυψαν οι τοπικές Αρχές, καθώς μια 5χρονη βρήκε φρικτό θάνατο στα χέρια της ίδιας της μητέρας της και του θετού πατέρα της.

Σύμφωνα με την έκθεση νεκροψίας, η Μαρία Κλάρα Αγκίρε Λισαβόνα έχασε τη ζωή της από ασφυξία, αφού βρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 2025 θαμμένη σε ρηχό τάφο που ήταν καλυμμένος με τσιμέντο, στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε με τη μητέρα της, Λουίζα Αγκίρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα, και τον σύντροφό της, Ροντρίγκο Ριμπέιρο Ματσάντο.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ενδείξεις ότι το παιδί βρισκόταν ακόμη εν ζωή τη στιγμή της ταφής του, ενώ εντοπίστηκαν επίσης τραύματα στο κεφάλι που αποδίδονται σε προηγούμενη κακοποίηση με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο παππούς, από την πλευρά του βιολογικού πατέρα της 5χρονης, είχε δηλώσει την εξαφάνιση του παιδιού στις αρχές του Οκτωβρίου, με την έρευνα να ξεκινά αμέσως. Κατά την έρευνα, οι Αρχές εντόπισαν ηχητικό μήνυμα του -τότε- 23χρονου συντρόφου της μητέρας προς τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, στο οποίο ισχυριζόταν ότι το κορίτσι ήταν νεκρό και ζητούσε να σταματήσουν οι προσπάθειες επικοινωνίας για παροχή εξηγήσεων.

Ο Ροντρίγκο Ριμπέιρο Ματσάντο, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και φέρεται να συνδέεται με εγκληματική οργάνωση, κατηγορείται για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση τόσο του παιδιού όσο και της μητέρας της, σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας. Οι Αρχές αναφέρουν επίσης ότι και η μητέρα φέρεται να είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στο παιδί.

Η Λουίζα Αγκίρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα και ο Ροντρίγκο Ριμπέιρο Ματσάντο βρίσκονται υπό κράτηση και έχουν ομολογήσει την πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σε δίκη στις 19 Μαΐου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και απόκρυψη σορού, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mirror.