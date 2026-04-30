Η Μίλαν ετοιμάζεται για ριζική ανανέωση στη μεσαία γραμμή, με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να έχει θέσει ξεκάθαρα τις προτεραιότητές του ενόψει της νέας σεζόν και τις εξελίξεις να «τρέχουν» σε πολλά μέτωπα.

Ο Λεόν Γκορέτσκα έχει ήδη δώσει το «ναι» για μετακόμιση στο Μιλάνο, καθώς το συμβόλαιό του με την Μπάγερν ολοκληρώνεται και ο Γερμανός χαφ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A. Η προοπτική της ζωής στην Ιταλία και ενός νέου πρωταθλήματος φαίνεται να τον ελκύει, ενώ η Μίλαν έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές, προσφέροντας πολυετές συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές.

Η ενδεχόμενη άφιξή του, ωστόσο, δεν σταματά τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ροσονέρι». Αντιθέτως, τον ενισχύει, καθώς η ομάδα θέλει να προσθέσει ακόμη μία ποιοτική «box to box» λύση στη μεσαία γραμμή. Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα είναι ο Χάβι Γκέρα της Βαλένθια, ποδοσφαιριστής που είχε απασχολήσει τη Μίλαν και το περασμένο καλοκαίρι, πριν τελικά ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2029.

Ο Ισπανός μέσος, μόλις 22 ετών, θεωρείται σημαντικό κεφάλαιο για τη Βαλένθια, η οποία δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και δεν αποκλείεται να αναγκαστεί να ακούσει προτάσεις, παρά τη ρήτρα των 100 εκατομμυρίων ευρώ που έχει τοποθετηθεί στο συμβόλαιό του.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Ιταλών βρίσκεται και ο Ίσμαελ Κονέ, ένας δυναμικός χαφ με καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και ικανότητα τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Ο Καναδός έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, με τη Σασουόλο να εμπλέκεται επίσης στο «παιχνίδι» των διαπραγματεύσεων.

Η ιταλική ομάδα, μάλιστα, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ως αντάλλαγμα κάποιον νεαρό ποδοσφαιριστή της Μίλαν, όπως τον Κριστιάν Κομότο ή ακόμη και τον Φραντσέσκο Καμάρντα, δείχνοντας πως οι συζητήσεις μπορούν να πάρουν σύνθετη μορφή.

Το σίγουρο είναι πως η Μίλαν ετοιμάζει βαθιές αλλαγές στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με στόχο να συνδυάσει εμπειρία, ποιότητα και προοπτική, χτίζοντας ένα νέο και πιο ισορροπημένο ρόστερ για την επόμενη σεζόν.