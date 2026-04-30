Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ανοίγοντας τον δρόμο για την κάλυψη δεκάδων θέσεων υψηλής εξειδίκευσης.

Συγκεκριμένα, αφορά την κατάταξη Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικού, με την επιλογή των επιτυχόντων να πραγματοποιείται μέσω συστήματος μοριοδότησης που θα καθορίσει την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις για το Λιμενικό Σώμα έχουν ως καταληκτική ημερομηνία τις 22 Μαΐου 2026.

Οι ειδικότητες

Η προκήρυξη αφορά συνολικά 39 θέσεις Αξιωματικών:

Μηχανολόγοι Μηχανικοί (6 θέσεις)

Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (9 θέσεις)

Πολιτικοί Μηχανικοί (3 θέσεις)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (12 θέσεις)

Χημικοί Μηχανικοί (2 θέσεις)

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (7 θέσεις)

Τα βασικά προσόντα των υποψηφίων

Τα βασικά προσόντα που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος είναι τα εξής:

Να είναι Έλληνας πολίτης

Να διαθέτει πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή ισότιμο τίτλο

Να είναι έως 30 ετών

Να έχει γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2

Να πληροί τα σωματικά και υγειονομικά κριτήρια

Να μην έχει ποινικά κωλύματα

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

Η επιλογή δεν γίνεται τυχαία. Αντίθετα, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας:

Βασικά μόρια:

Ο βαθμός πτυχίου × 110 καθορίζει τη βασική βαθμολογία

Επιπλέον προσόντα

Μεταπτυχιακό: +200 μόρια

Integrated master: +100 μόρια

Διδακτορικό: +400 μόρια

Ξένες γλώσσες

Άριστη γνώση: +70 μόρια

Πολύ καλή: +50 μόρια

Καλή γνώση: +30 μόρια

