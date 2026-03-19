Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να αποδοθεί στους πολίτες η νέα γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς – Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η επέκταση εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της πόλης, καθώς αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των αυτοκινήτων στο κέντρο κατά περισσότερα από 10.000 ημερησίως. Τα παραπάνω επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας από το βήμα του 1ου Blue Heritage Summit που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Υπογραμμίζοντας ότι το έργο της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά αφορά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικά έργο, καθώς περιλαμβάνει τη σύνδεση της νέας γραμμής με το υφιστάμενο δίκτυο ενός πλήρως αυτοματοποιημένου μετρό χωρίς οδηγό, εξήγησε ότι απαιτείται πλήρης συμβατότητα των συστημάτων, εκτενείς δοκιμές και πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πριν τεθεί σε λειτουργία.

Αναφερόμενος στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Δήμας τόνισε ότι αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και αισθητικά ξεχωριστά έργα διεθνώς και μιλώντας για τον σταθμό Βενιζέλου, τόνισε ότι δεν αποτελεί απλώς έναν εκθεσιακό χώρο, αλλά έναν κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, αναδεικνύοντας την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης υποδομών και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο 50% βρίσκεται το φυσικό αντικείμενο του έργου της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας (Flyover) στη Θεσσαλονίκη, με την πρόοδο των εργασιών να είναι καθημερινά εμφανής στα πολλαπλά εργοτάξια που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως σημείωσε ο κ. Δήμας. Παράλληλα είπε ότι η υλοποίηση του έργου αρχικά είχε προκαλέσει έντονο σκεπτικισμό στην τοπική κοινωνία, ωστόσο πλέον η εικόνα αλλάζει, καθώς η πρόοδος των εργασιών είναι συνεχής, με έως και 10 ή και περισσότερα εργοτάξια να λειτουργούν ταυτόχρονα.

Καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν λίγη ακόμη υπομονή, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δοθεί σε χρήση τον Μάιο του 2027. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το οποίο, όπως υπογράμμισε, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς.