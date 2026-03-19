Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις στην Ισπανία, στη ρεβάνς για τη φάση των «16» του Europa League, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (19/3).
Οι «πράσινοι» έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς μετά τη νίκη τους με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και ταξίδεψαν στην Ισπανία αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι τέλους για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League 2026
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών
19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague
19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Θέλτα Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague
21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League 2025-26
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League