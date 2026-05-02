Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ανατρέπουν τα δεδομένα: Ο Ορέστης μεταφέρεται στο νοσοκομείο µε εγκαύματα, η Αλεξάνδρα αποφυλακίζεται, ο Ηλίας γνωρίζει τον εγγονό του, ο Ορέστης συναντιέται µε την Βούλα και η κουβέντα τους καταλήγει αδιέξοδη, ενώ ο Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται…

Δευτέρα 04 Μαΐου 2026 – Επεισόδιο 51

Ο Ορέστης μεταφέρεται στο νοσοκομείο µε εγκαύματα, ενώ ο Καπετανάκος βάζει λυτούς και δεμένους προκειμένου να αποφύγει η Αλεξάνδρα την προφυλάκιση. Η Γαλήνη επιβεβαιώνει τις υποψίες της ότι άνθρωπος του Καπετανάκου ευθύνεται για την φωτιά στην εταιρεία, όταν ο Γιάμαρης της παρουσιάζει ένα στοιχείο που ανακάλυψε στον τόπο του εγκλήματος. Ο Καπετανάκος μαθαίνει εμβρόντητος ότι η Αλεξάνδρα έχει κρύψει το παιδί του Στράτου στο διαμέρισα κάτω από το σπίτι τους και η Ξένη ζητάει απελπισμένη την βοήθεια του Μανώλη. Η Βούλα έχει µια απρόσμενη συνάντηση στο νοσοκομείο και ο Βούλγαρης ζητάει από τον Βλασσόπουλο µία προσωπική χάρη σε σχέση µε τον Γιάμαρη. Η Ρίτα δυσκολεύεται να συνυπάρξει µε την Άντζελα στο µαγαζί, ενώ η Κοραλία έρχεται αντιμέτωπη µε το µένος της Βίκυς.

Τρίτη 05 Μαΐου 2026 – Επεισόδιο 52

Ο Καπετανάκος καταφέρνει και αποφυλακίζει την Αλεξάνδρα, που τον πηγαίνει να γνωρίσει τον εγγονό του. Ο Γιάµαρης, ηττημένος, ενημερώνει την Γαλήνη, που καταρρακώνεται από τα νέα. Ο Ορέστης συναντιέται µε την Βούλα και η κουβέντα τους καταλήγει αδιέξοδη, ενώ ο Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται. Ο Βούλγαρης επισκέπτεται την καμένη εταιρεία και δεν αντέχει τον οίκτο που εισπράττει από παντού. Καταστρώνει σχέδιο ανάκαμψης του κύρους και της ισχύος του, την ίδια ώρα που ο Γιάµαρης µε την Άντζελα σχεδιάζουν να αποκαλύψουν την απάτη µε τα παράνοµα όπλα των Καπετανάκων, µέσω του Ταλιούρη.

