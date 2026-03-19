Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους την ώρα που κατευθύνονταν προς την πόλη Γιάνμπου, της Σαουδικής Αραβίας. «Δεν είναι θέμα εμπλοκής, αλλά είναι μια αμυντική ενέργεια αποτροπή, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και προστατεύει τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες. Είναι μια αμυντική ενέργεια», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπός, Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ποιος ήταν ο στόχος των πυραύλων απάντησε: «Δεν γνωρίζω επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν θα τον απαντήσουν τα αρμόδια υπουργεία. Μένω σε όσα είπε ο υπουργός Άμυνας. Βρίσκονται εκεί από το 2021 και εκείνο τον Απρίλιο υπογράφηκε διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σ. Αραβίας και είναι γνωστό. Είναι στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας. Η όποια δράση της χώρας μας είτε στο πλαίσιο δικής μας στρατηγικής είτε στο πλαίσιο συμφωνιών είναι για αμυντικούς λόγους. Δεν είπε ο υπουργός ότι υπερασπίστηκαν ευρωπαϊκό έδαφος».

Για το αν πρέπει να κληθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για ενημέρωση σημείωσε: «Η συγκεκριμένη συστοιχία είναι εκεί από το 2021. Υπήρξε επιθετική ενέργεια και στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της συμμετείχε η ελληνική αποστολή. Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κληθεί να ενημερωθούν. Χρήση του δικαιώματος έκαναν μόνο δυο. Υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να ενημερωθούν. Το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών συγκαλείται σε άλλες περιστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή το να απαιτεί απόφαση από συμβούλιο αρχηγών. Έχει κυβέρνηση εκλεγμένη και η πολιτική που ακολουθεί και η στρατηγική της δικαιώνεται.

Υπάρχει διμερής συμφωνία και στο πλαίσιό της υπάρχει πυροβολαρχία. Δεν έκανε επίθεση η πυροβολαρχία. Υπήρξε απειλή. Ήταν μια αμυντική ενέργεια και όχι επίθεση».

Επιστολή Τουρκίας για Κάρπαθο

«Η δομή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη. Και όλες αυτές οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης εκτός από ανυπόστατες δεν ερίδονται σε καμία διεθνή συνθήκη. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάτι. Γνωρίζουμε για τις κινήσεις της Τουρκίας οι οποίες εκτός του ότι γίνονται αυτή την περίοδο είναι και παράλογες», επισήμανε σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι η Τουρκία απέστειλε επιστολή στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, για τη μεταφορά ελληνικών Patriot στην Κάρπαθο.