Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο την ώρα που κατευθυνόταν προς την πόλη Γιάνμπου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι για την αναζήτηση του στόχου, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα, η Σαουδική Αραβία διεμήνυσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει με στρατιωτικά μέσα, «εάν κριθεί αναγκαίο», τις επιθέσεις του Ιράν, που βάζει στο στόχαστρο τη χώρα, όπως και άλλα κράτη του Κόλπου, με drones και πυραύλους.

«Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεξαγάγουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις αν είναι απαραίτητο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν, έπειτα από συνεδρίαση στο Ριάντ στην οποία συμμετείχαν κάπου δέκα ομόλογοί του από αραβικές ή μουσουλμανικές χώρες.

Το Ιράν «προσπαθεί να ασκήσει πίεση στους γείτονές του» με τις επιθέσεις αυτές, έκρινε ο ΥΠΕΞ, προσθέτοντας πως «το βασίλειο δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις, αντίθετα η πίεση θα αποβεί σε βάρος αυτών που την ασκούν».

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες ότι έγινε στόχος νέων ιρανικών επιθέσεων. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα Ριάντ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι.

«Το ότι στοχοποιήθηκε το Ριάντ ενώ συνεδρίαζαν πολλοί διπλωμάτες (…) Νομίζω πως αυτό ήταν η πιο σαφής ένδειξη ότι το Ιράν δεν πιστεύει στη διπλωματία», δεν πιστεύει στη σημασία του να κάνει «διάλογο με τους γείτονές του», επέμεινε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, Φάισαλ.

Καταδίκασε τις επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον «πολιτικών εγκαταστάσεων» σε κράτη του Κόλπου. «Ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε οι χώρες του Κόλπου αποδέχονται (…) τον εκβιασμό, και κάθε κλιμάκωση θα ακολουθηθεί από κλιμάκωση», προειδοποίησε.

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Ριάντ, τονίστηκε πως καταδίκασαν «την εσκεμμένη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και drones για να στοχοποιούνται κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές» και επαναβεβαιώνεται «το δικαίωμα των κρατών να αμυνθούν», ενώ διατυπώθηκε η απαίτηση στο Ιράν «να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του».