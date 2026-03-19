Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συμπληρώνει το πρωί του Σαββάτου την τρίτη του εβδομάδα και όλα δείχνουν πως καμία από τις πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» κοίτασμα αερίου αν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ, της χώρας που κατατάσσεται δεύτερη στις εξαγωγές ΥΦΑ παγκοσμίως, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για την επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν την Τετάρτη.

Σε μια σκληρή ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε περαιτέρω αντίποινα, μετά την επίθεσή του στο ενεργειακό συγκρότημα Ras Laffan του Κατάρ, η οποία προκάλεσε «εκτεταμένες ζημιές», αλλά δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Κατάρ.

Το South Pars του Ιράν αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, με το Κατάρ και το Ιράν να λειτουργούν εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αρκετών χωρών του Κόλπου μετά την επίθεση στο South Pars, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι επιθέσεις οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά 4%, ξεπερνώντας για λίγο τα 112 δολάρια το βαρέλι.

Εντωμεταξύ, τρεις γυναίκες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σκοτώθηκαν μετά από πληροφορίες ότι θραύσματα από έναν αναχαιτισμένο πύραυλο έπεσαν σε ένα σαλόνι ομορφιάς, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Όλες οι πυρκαγιές «περιορίστηκαν πλήρως», λέει το Κατάρ – Απειλεί ο Τραμπ

Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου το πρωί της Παρασκευής 19/3.

«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

Η QatarEnergy, η δημόσια επιχείρηση ενέργειας του εμιράτου, έκανε λόγο για «εκτεταμένες ζημιές» στην εγκατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· μερικά λεπτά μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδας) ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα αερίου στο South Pars, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό αυτό, ο οποίος πυροδότησε τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της εγκατάστασης στη Ras Laffan του Κατάρ.

«Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στο South Pars, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ — σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στο South Pars με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι

Το εμιράτο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ΥΦΑ στον πλανήτη πίσω από τις και η εγκατάσταση στη Ρας Λαφάν είναι η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Ήδη χθες είχε υποστεί «αξιοσημείωτες» ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης αποδοθείσας στο Ιράν.

Παράλληλα στα ΗΑΕ, οι Αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων τόνισε μέσω X πως «καταδικάζει» τις ιρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, που χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και τόνισε πως «ξεπέρασαν όλες τις κόκκινες γραμμές» στοχοποιώντας «αμάχους» και «πολιτικές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας».

Το νέο επεισόδιο του πολέμου, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, ανέβασε τις τιμές του πετρελαίου, με αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται πλέον πάνω από τα 112 δολάρια.

Η ανησυχία για την εξάπλωση της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή επιτείνεται, καθώς η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εκ νέου σήμερα ότι «επιφυλάσσεται του δικαιώματος» να προχωρήσει σε ανταπόδοση με στρατιωτικά μέσα εναντίον του Ιράν, που βάζει στο στόχαστρο κράτη του Κόλπου με πυραύλους και drones.

«Ασφαλής» διάδρομος στο στενό του Ορμούζ;

Ο αποκλεισμός από το Ιράν του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ, από το οποίο περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του αερίου που έχει προορισμό τις διεθνείς αγορές, παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής.

Νότια του περάσματος αυτού, στον Κόλπο του Ομάν, ακόμη ένα πλοίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από «άγνωστο βλήμα» που προκάλεσε «πυρκαγιά», γνωστοποίησε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Άλλο πλοίο χτυπήθηκε ανοικτά της Ρας Λαφάν, ανέφερε η ίδια πηγή λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας).

Σε έκτακτη συνεδρίασή του στο Λονδίνο, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) αναμένεται να ζητήσει αργότερα σήμερα να διανοιχθεί ασφαλής θαλάσσιος διάδρομος για να απομακρυνθούν τα πλοία που έχουν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο.

Το όργανο αυτό των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιο για την ασφάλεια στη θάλασσα, λογαριάζει ότι πάνω σε 3.200 πλοία κοντά στο στενό του Ορμούζ κάνουν υπομονή κάπου 20.000 ναυτικοί.

Μετά την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) χθες, η ανάφλεξη των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση να εφαρμοστεί μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον «πολιτικών υποδομών, ειδικά ενεργειακών, έπειτα από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους, όπως και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, πρέπει να προστατευτούν από την στρατιωτική κλιμάκωση», υπογράμμισε σε αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά ο κ. Μακρόν μέσω X.

Ο πόλεμος που βρίσκεται στην τρίτη του εβδομάδα έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί επίσημα, με τα θύματα στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, δεύτερο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, όπου αναμετρώνται το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, και ο ισραηλινός στρατός.